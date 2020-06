Kacin: Hrvaško bomo prisiljeni umakniti z zelenega seznama #vŽivo

V Sloveniji smo v nedeljo okužbo z novim koronavirusom potrdili pri štirih ljudeh. Pri večini okužb, ki smo jih zabeležili v zadnjih dneh, gre za vnesen primer iz tujine ali sekundarno okužbo, kjer je vir okužbe tesen stik.

Nekoliko slabša pa je epidemiološka slika sosednje Hrvaške. Država je trenutno na zelenem seznamu, kar pomeni, da lahko potniki v Slovenijo od tam vstopajo brez omejitev in karantene. Vladni govorec Jelko Kacin je na današnji tiskovni konferenci dejal, da bodo počakali na današnje uradne številke, ki bodo prišle iz Hrvaške.

Hrvaško bi lahko jutri umaknili s seznama varnih držav

"Če trendi držijo, potem bo jutri Hrvaška presegla kumulativno vrednost zadnjih 14 dni in bo imela že več kot 10 okuženih na sto tisoč prebivalcev. Slovenija ima tukaj postavljene visoke kriterije. Nobena država, ki ne izpolnjuje teh kriterijev, ne more biti na zelenem seznamu. So države, ki imajo tudi bolj ostre kriterije, na Norveškem je ta meja pri osem okuženih na sto tisoč prebivalcev, pri nas 10," je dejal. Dodal je, če bodo te številke tako pokazale, potem bo Slovenija jutri prisiljena Hrvaško umakniti s seznama zelenih oziroma varnih držav.

Če greste v države, ki niso na zelenem seznamu, morate biti še posebej pazljivi

Kot je dejal, to ne pomeni, da bo odsvetoval pot na Hrvaško, saj ima vsak državljan zagotovljene ustavne pravice in se sam odloča kam in kako bo potoval. "Opozorilo že samo po sebi je dovolj močno. Če gre kdo v države, ki niso na zelenem seznamu, je treba biti še posebej pazljiv pri druženju," je dodal.

Problem je zlasti mlajša generacija

Kacin je povedal, da je problem tukaj predvsem mlajša generacija, saj smo tukaj najmanj učinkoviti. Dodal je, da so vse okužbe zdaj praviloma med bistveno, bistveno mlajšimi. In ker ta generacija noče priznati, da je zbolela, skriva svoje simptome in težave, mimogrede lahko okuži vedno nove in nove, je povedal Kacin.

Slovenija presenečena nad potezo Hrvaške

Vladni govorec je povedal, da so razmere na Hrvaškem sicer precej specifične. Število primerov se je v zadnjih dneh tam drastično povečalo. Eno žarišče je dobro zaprto v Slavoniji, največje žarišče pa je v tem trenutku v glavnem mestu Zagreb. Ob tem je vladni govorec dejal, da jih preseneča, da se je Hrvaška odločila za korak, ki ga Slovenija nikoli ni naredila. "Hrvaška je odprla nočne klube, diskoteke, rajanja v zaprtih in odprtih prostorih so dovoljena in zelo pogosta," je povedal. Slovenija zato od Hrvaške želi, da prepove nočne klube, diskoteke in velike prireditve.

Nerazumna poteza države, ki predseduje EU

Dodal je, da je največ Slovencev in Slovenk pokupilo karte za prireditev na plaži Zrće na otoku Pagu. Potezo Hrvaške je Kacin označil za nerazumljivo in nerazumno, sploh ker gre za državo, ki predseduje EU. Zelo natančno spremljamo, kaj se na Hrvaške dogaja, pravi Kacin.

Ocenjujejo, da je v Srbiji okuženih še veliko več ljudi O poslabšanju epidemiološke slike v soseščini je Kacin dejal, da število okužb v BiH skokovito narašča. V Sloveniji smo od tam od 1. junija uvozili 15 primerov okužbe. Čeprav iz Severne Makedonije nismo do danes imeli nobenega uvoženega primera, so bile razmere precej resne tudi tam, a se zdaj nekoliko umirjajo. Tudi v Srbiji so razmere resne, tam sta se v času virusa zgodili tudi dve veliki nogometni tekmi. Zdi se, da je tam okužb bistveno več, gre večinoma za mlajše osebe, ki ne zbolijo tako zelo in svojih simptomov ne priglasijo zdravniku. Ocenjujejo, da je teh okužb znatno več, je pojasnil Kacin.

Beovićeva: Razmisliti je treba o zaprtju meje s Hrvaško

Infektologinja in vodje svetovalne strokovne skupine za covid-19 Bojana Beović je za Večer dejala, da bi bilo treba v nekaj dneh razmisliti, da se meja s Hrvaško za slovenske turiste zapre.

"Situacija je tvegana. Če meja ostane odprta, bi to situacijo pri nas zelo poslabšalo in si lahko obetamo drugi val epidemije še pred jesenjo," je povedala za medij in dodala, da če se bo pri nas število okužb večalo, bomo mi postali nevarni za druge države.