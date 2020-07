Na Pagu vse več težav z žurerji, zato zahtevajo prepoved vseh zabav

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Ta mladina se ni sposobna držati zaščitnih ukrepov," so v Novalji kritični do turistov, ki se v vse večjem številu zabavajo na plaži Zrće.

Vsi veliki festivali, ki so jih na znani plaži Zrće na otoku Pagu napovedovali za letošnje poletje, so sicer odpovedani, a se v tamkajšnjih klubih in lokalih v zadnjih dneh zabava vse več obiskovalcev.

Časopis Novi list poroča, da je na območju Novalje ta teden nekaj manj kot 9.000 turistov, v zadnjih dneh pa opažajo povečano število mladih obiskovalcev, ki so se kljub odpovedi festivalov prišli zabavat na tamkajšnjo plažo Zrće.

"Ta mladina se ni sposobna držati zaščitnih ukrepov," je po poročanju Večernjega lista izjavil Ante Dabo, župan Novalje in vodja lokalnega štaba civilne zaščite, "če bo katerikoli od teh žurerjev okužen s koronavirusom, bo nemogoče ugotoviti, s kom vse je bil v stiku. To pa je pri preprečevanju potencialnega žarišča ključno."

Zaradi tega so državnemu štabu civilne zaščite predlagali, da sprejme odlok o prepovedi vseh festivalov, tako večjih kot manjših, ter koncertov in drugih zabav na plaži Zrće in sosednji plaži Katarelac.

