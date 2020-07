Opusteli Dubrovnik: tako prazen je danes ta jadranski biser #video #foto

Lansko poletje so prebivalci Dubrovnika tarnali, da v njihovem mestu ni več prostora zanje zaradi neznanskih množic turistov. Letos tega zagotovo ni mogoče slišati.

Tako je bilo središče Dubrovnika in njegovo starodavno obzidje videti danes:

Medtem ko so se turistične destinacije na severu hrvaške obale, denimo v Istri in Kvarnerju, vendarle začele polniti, je podoba najbolj znanega hrvaškega obalnega mesta povsem drugačna.

Pandemija koronavirusa je med jadranskimi destinacijami Dubrovnik nedvomno najbolj prizadela. V preteklih letih so v tem mestu prevladovali turisti z drugih celin, ulice so polnili ljudje, ki so pripotovali z letali in potniškimi ladjami. Zdaj je prihodov letal občutno manj, križark praktično ni, večina turistov se odloča za krajše relacije, ki jih je mogoče prepotovati z avtomobilom.

