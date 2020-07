Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovita avstrijska alpska vas je bila pred izbruhom koronavirusa izjemno priljubljena destinacija. Zdaj je turistov občutno manj, a čeprav je zaslužka s turizmom manj, so domačini zadovoljni.

Pred le nekaj meseci so prebivalci avstrijske vasice Hallstatt razpravljali, kaj storiti z množicami turistov, ki se zlivajo k njim in jim vse bolj onemogočajo normalno življenje.

Na vrhuncu sezone se je v vas ob jezeru Hallstatt dnevno pripeljalo tudi po sto avtobusov, polnih turistov, in prebivalci - Hallstatt jih ima manj kot 800 - so se bali, da se njihov domači kraj spreminja v zabaviščni park, v katerem so tudi oni le ena od atrakcij.

Nato pa je udaril koronavirus in turizem v Hallstattu se je ustavil, kot bi odsekali. Avtobusov s turisti iz daljnih držav ni več, nekaj več obiskovalcev je le ob koncih tedna in večinoma gre za Avstrijce, poroča tiskovna agencija AFP.

Kako naprej?

Domačini zdaj z lokalnimi oblastmi veliko razpravljajo o tem, kakšno smer bo turizem v njihovi vasi ubral v prihodnje. Jasno je, da turizem lokalnemu prebivalstvu prinese določen zaslužek, a vsi se strinjajo, da je treba najti vmesno pot, na kateri jim množični turizem ne bo grenil vsakdanjega življenja.

"Neznosno je, ko zaradi gneče sploh ne moreš hoditi po ulicah in ko ljudem, ki jedo v gostilnah, v krožnike strmijo drugi, ki že čakajo na njihovo mizo," je za AFP dejala domačinka, sicer lastnica trgovine s keramiko, ki ji je turizem prinašal precej zaslužka, a je kljub temu prepričana, da je situacija v Hallstattu ušla z vajeti.

Žrtev lastnega uspeha

Z njo se strinjajo tudi drugi prebivalci, ki sicer živijo od turizma. "Predaleč je šlo," je za AFP dejala lastnica enega od tamkajšnjih hotelov, "upam, da bodo ljudje sprevideli, da je Hallstatt postal žrtev lastnega uspeha."

Nenaden zastoj v turizmu, ki ga je prinesla koronakriza, je po mnenju tamkajšnjega župana Alexandra Scheutza priložnost, da ponovno vzpostavijo red in se posvetijo kakovostnemu, ne množičnemu turizmu. "A tega ne moremo storiti tako, da preprosto rečemo: 'Začnimo od začetka'," je poudaril.

Omejitve za avtobuse, morda tudi vstopnina

Kako bo turizem v Hallstattu videti v prihodnje, pa je še vedno stvar razprav. V začetku leta, pred koronakrizo, so že vpeljali nov režim za prihode avtobusov, ki so jih občutno omejili, da bi zmanjšali število enodnevnih obiskovalcev in turiste spodbudili, da v Hallstattu ostanejo več dni. Zdaj pa razmišljajo tudi o možnosti, da bi za ogled vasi zaračunavali vstopnino.

