Pravljična avstrijska vas se duši v poplavi turistov #video

Podoba vasice Hallstatt v Zgornji Avstriji je eden najbolj znanih alpskih prizorov v novejši zgodovini. Slikovit kraj z visokim cerkvenim zvonikom, ki ga odseva jezero, ob katerem leži, je uspešnica družbenih omrežij, ena od tistih podob, ki si jo želi vsak turist s profilom na Instagramu.

V Hallstattu imajo zato že nekaj časa težave, ki jih povzroča pretiran turizem. Vas je na turistični zemljevid prvi postavil Unesco, ki je območje Salzkammergut, katerega del je tudi Hallstatt, leta 1997 uvrstil na seznam svetovne dediščine. Pravo turistično obsedenost pa je povzročila risana uspešnica Ledeno kraljestvo, saj naj bi bila prav ta vas navdih za Arendelle, osrednje prizorišče risanke.

To je Hallstatt ... Foto: Getty Images

... to pa Arendelle iz risanke Ledeno kraljestvo. Foto: IMDb

Podoba, ki jo moraš objaviti na Instagramu

Od takrat se v Hallstatt zlivajo množice turistov, predvsem azijskih. Na Kitajskem, na primer, so v provinci Guangdong že leta 2011 postavili repliko avstrijske vasice, mnogi pa jo, jasno, želijo videti tudi v živo. Dodaten priliv turistov je v zadnjih letih prispeval Instagram, kjer je Hallstatt eden najbolj zaželenih motivov, in vas zdaj ne more več "požirati" množic, ki prihajajo tja.

Vas, ki ima okoli 780 prebivalcev, v najvišji sezoni obišče tudi po deset tisoč turistov na dan, kar domačinom povzroča nemalo preglavic. Najočitnejša med njimi je nepopisna gneča, že leta 2017 so v tamkajšnjo cerkev morali postaviti varnostnika, da obiskovalci ne bi motili maš. Z odpiranjem turističnih nastanitev je vse manj prostora za tamkajšnje prebivalstvo, "običajne" trgovine nadomeščajo takšne s spominki, rastejo tudi cene v živilskih trgovinah.

Foto: Getty Images

Po drugi strani pa je turizem eden največjih, če ne največji vir prihodkov za domačine. Turistov zato nedvomno nočejo odgnati, ampak iščejo bolj vzdržen turističen model. Župan Hallstatta Alexander Scheutz je dejal, da želijo število prihodov turistov zmanjšati vsaj za tretjino.

Skozi okna kukajo v hiše domačinov

"Ko ob sedmih zjutraj pridem v pisarno in pogledam skozi okno, vidim turiste. Vedno in povsod je gneča. To je težava," je v pogovoru za NPR dejal Scheutz, "obiskovalci so glasni, prihajajo v skupinah, mnogi imajo s seboj drone. Gledajo skozi okna hiš in motijo domačine. Večina se tukaj ustavi za eno uro, tečejo skozi vas, posnamejo fotografijo za Instagram in se vrnejo na avtobus."

Foto: Getty Images

V prihodnje nameravajo dati prednost kakovosti pred količino, je za CNN povedala vodja tamkajšnje turistične organizacije Michelle Knoll. Prvi korak bo nov režim za turistične avtobuse, ki ga bodo vpeljali maja letos. "Prihode avtobusov bo treba najaviti in rezervirati vnaprej," je povedala, "prednost pa bodo imele skupine, ki bodo v mestu prespale ali imele rezervacijo v kateri od atrakcij, pa naj bo to vožnja z ladjo po jezeru ali obisk muzeja."

