V prenovljenem bohinjskem hotelu bodo uživali le polnoletni #video

Pod krošnjami zaščitenega 100 let starega drevoreda edinstveno zgodbo piše hotel s še daljšo zgodovino, saj poglede vabi že 129 let, nekaj tradicije pa so vpletli tudi v oblikovne rešitve, poročajo v oddaji Planet 18 na Planetu.

"Kovani ornamenti, ki jih je že takrat delal bohinjski kovač, so bili restavrirani, drugače pa imamo tudi druge stvari, tako kot na primer keramiko z vzorci iz tedanjega časa, tu so deli pisem in sporočil, ki so prav tako iz obdobja med 1830 in 1890," pove Anže Čokl, vodja projekta Sunrose 7.

Foto: Planet TV

Pri zasnovi koncepta sodelovalo 30 strokovnjakov iz 28 držav

Prenova hotela je trajala devet mesecev, pri zasnovi koncepta je sodelovalo kar 30 strokovnjakov iz 28 držav. V svojo zgodbo so vključili tudi slovenske oblikovalce. Ves les v hotelu je slovenski, hodniki in sobe pa so polni majhnih zanimivih detajlov, ki pričarajo toplino. Slap Savica je oblikovalce navdihnil, da so v kraljevi suiti namestili prvo doživljajsko prho v Sloveniji, pod katero se počutite kot pod slapom.

"Enostavno si želimo, da gostje iz domače knjižnice vzamejo kako knjigo in berejo, ali pa spodaj pijejo dobro kavo, se pogovarjajo z ostalimi turisti, namesto da gledajo televizijo," to, zakaj nimajo televizije, pojasni Čokl.

Foto: Planet TV

Vstop v hotel le za polnoletne

Hotel Sunrose 7 se pridružuje letos prenovljenemu Aparthotelu Triglav, njegov lastnik kriptomilijonar Damian Merlak pa ima velike načrte s še tremi bohinjskimi biseri.

"Zelo pomembno se mi zdi, da se vlaga v turistično infrastrukturo v Bohinju, posebej v hotelski del, ker to na nek način Bohinj ohranja v njegovi filozofiji trajnostnega turizma še bolj trdnega," je dejal Klemen Langus, direktor Turizma Bohinj.

Množičnega turizma se ne želijo iti, pravijo v hotelu Sunrise 7, gostje lahko pri njih dobijo butično ponudbo in oddih v neokrnjeni naravi. A v hotelu gostje te ne bodo mogli doživeti s svojimi otroki, saj je vstop dovoljen samo polnoletnim osebam.

"Kakšni si želijo romantične večerje in je velika razlika, če lahko to uživaš v čistem miru, ali pa se kakšni otroci pet metrov stran derejo," je odločitev o starostni meji pojasnil Čokl.

Za hotelsko sobo bodo morali gosti odšteti od 180 do 450 evrov.

Foto: Planet TV