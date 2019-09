Na Bohinjskem odkrili nove jame #video

Na območju med Črno prstjo in Voglom so od letošnje pomladi odkrili kar 30 novih jam. Za najbolj vznemirljivo odkritje se je pokazala jama Gŕvn, ki je s svojimi 400 metri globine zagotovo najgloblja na tem območju. Kraju in domačinom so se poklonili z narečnim poimenovanjem bohinjskih jam. Jamarski zemljevid tako po novem krasijo Frklajdunga, Jošpekl, Četna, Brana, Jerbas, Čmar, Obevna in številne druge.

Visokogorska jama z navpičnimi brezni

Nad planino Poljana se je po težko prehodni poti, vse do vhoda v najglobljo jamo na tem koncu Grvn, sprehodila ekipa oddaje Planet 18. "Grvn pomeni iti gor," je pojasnil Matic di Batista iz Društva za raziskovanje jam Ljubljana. "Jama je trenutno globoka 400 metrov, dolga je malo manj kot dva kilometra," še dodaja sogovornik.

Gre za visokogorsko jamo, ki je sestavljena iz več širokih navpičnih brezen. "V tovrstnih jamah je nekoliko manj jamskega okrasja, to so sigaste tvorbe kot na primer kapniki," je pojasnil Batista in hkrati razložil, da je to zaradi nižjih temperatur, takih tvorb je zato manj.

Letos so ljubljanski jamarji tukaj odkrili že 30 novih jam. Tudi po zaslugi 84-letnega domačina, ki območje pod Rodico odlično pozna. "Ko sem iskal gamse, sem odkril te jame," je povedal domačin Mirko Smukavec. Zadnjih 15 let si je zato prizadeval, da bi jamarji prišli preverit več kot očitno močno preluknjano podzemlje.

Zgradba tal nakazuje, da bi se lahko tukaj skrivalo veliko več jam

"To našo novo deviško območje leži v Bohinjsko-Tolminskih gorah, na planini Poljana. Ta leži pod Raskovcem, nekoliko bolj zahodno je Rodica. To območje se razteza od planine zahodno proti planini Suha," je povedal Batista. Ob bogatem jamarskem izkupičku se zato smeji tudi Smukavcu.

"Zdaj ko sem že nekoliko v letih, bi rekel, da mi je v veliko čast, da lahko prispevam k jamarskem društvu," je dejal Smukavec. A v jame, ki ležijo na med 1.400 in 1.800 metri nadmorske višine, lahko vstopijo le jamarji. Brez odličnega poznavanja vrvne tehnike vstop v bogato bohinjsko podzemlje namreč ni mogoč.