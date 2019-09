Nov slovenski butični hotel, ki dokazuje, da je bistvena vsebina

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Foto: Restavracija in hotel Dam

Foto: Restavracija in hotel Dam

Ko govorimo o turističnih adutih Slovenije, se običajno vrtimo okoli naših naravnih danosti - gore, morje, gozdovi in, seveda, Blejsko jezero. Pri tem pravzaprav nismo zelo drugačni od naših južnih sosedov, ki jih radi kritiziramo, da znajo turistom ponuditi le sonce in morje.

Kako pa ljudi privabiti v manj idilično okolje? Če jim imaš kaj ponuditi, s tem ni težav - v Sloveniji je v tej kategoriji zgleden primer Uroš Fakuč, lastnik in kuharski mojster v restavraciji Dam v Novi Gorici. Fakuč goste že leta privablja na predmestno lokacijo, ki ne more ponuditi razgleda na zeleno jezero ali alpske vršace, zato pa ima vrhunsko kuhinjo in elegantno urejeno notranjost, kjer je tako udobno, da razgleda ne potrebuješ.

Foto: Restavracija in hotel Dam

Od restavracije do turistične destinacije

Pred kratkim pa je Fakuč uresničil še svoje dolgoletne sanje in restavraciji dodal hotel. Ideja ni nova, predvsem v tujini imajo vrhunske restavracije na razpolago tudi sobe. Tako se iz restavracij prelevijo v turistične destinacije, obenem pa poskrbijo, da gostom po večerji ni treba sesti za volan.

Pri nas to že dolgo počne Hiša Franko v Kobaridu, kjer so zaradi odmaknjene lokacije skorajda življenjskega pomena, zdaj pa je, kot omenjeno, mogoče spati tudi nad restavracijo Dam.

Foto: Restavracija in hotel Dam

Velja omeniti, da ne gre za "le" sobe, Fakuč se je posla lotil resno in z arhitektko Ksenijo Đorđević (ta se je med drugim podpisala pod zasnovo restavracije 1552 v ljubljanskem hotelu Slon) zasnoval razkošen, že skoraj letovišču podoben hotel, ki obsega sedem sob in dva apartmaja, vseh zelo radodarnih s prostorom - najmanjša soba meri 30 kvadratnih metrov.

Foto: Restavracija in hotel Dam

Tako je Nova Gorica ob igralniškem kompleksu bogatejša za lokacijo, kamor gostje ne bodo prišli le na kosilo ali večerjo, ampak tudi za noč ali več. Kot nam je povedal Fakuč, so prvi odzivi celo nad njegovimi pričakovanji, predvsem goste iz tujine je kombinacija razkošja v sobah in razkošja na krožnikih navdušila.

