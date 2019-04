Novost v Ljubljani: hotel, kjer spite v kapsulah #video #foto

Spalne kapsule so v svetu že uveljavljena hotelska možnost, zdaj pa smo jih dobili tudi v Sloveniji. Prvi so se opogumili in jih v ponudbo dodali v enem od Unionovih hotelov v Ljubljani.

Central hotel na Miklošičevi ulici v Ljubljani po prenovi, ki so jo končali pred kratkim, ni dobil le popolnoma nove podobe, temveč popolnoma nov koncept. Hotel, ki je prej veljal za poslovnega, zdaj meri na drugo občinstvo: mlade in mlade po srcu, predvsem pa ljubitelje naprednih tehnologij.

Foto: Peter Susič

Hotel brez papirjev ─ razen toaletnega

Matej Rigelnik Foto: Peter Susič "Želeli smo preseči tradicionalne hotelirske okvire iz preteklosti," je pojasnil glavni izvršni direktor Union hotelov Matej Rigelnik, "zato smo obrnili koncept klasičnih hotelov, recepcija tako ni v pritličju, ampak v najvišjem, sedmem nadstropju, močno smo poudarili tehnologijo, prek katere ne tečejo le rezervacije, temveč se gostje prek aplikacije tudi prijavijo v sobo, kot smo tega že vajeni pri letalskih ponudnikih. V naših hotelskih sobah se gostje torej sploh ne srečajo s papirjem ─ razen toaletnim."

Da bi presegli uveljavljene hotelske okvirje, pa so se odločili, da gostom ob sobah ponudijo tudi nekoliko drugačno izkušnjo spanja: spalne kapsule. Imajo jih deset, vse so v enem skupnem prostoru, gostom, ki prespijo v njih, pa so na voljo tri kopalnice s stranišči.

Tako so videti ljubljanske spalne kapsule:

Video: Planet TV

Hoteli s kapsulami so sicer v tujini - ob njih vsakdo pomisli na Japonsko - že uveljavljen koncept, v Sloveniji pa so jih v hotelu Central ponudili prvi.

Foto: Peter Susič

Foto: Peter Susič

Foto: Peter Susič

Gosti v desetih kapsulah si delijo tri ločene kopalnice s stranišči. Foto: Peter Susič

Toda če v tujini tovrstni hoteli veljajo za najcenejše nastanitve, ljubljanske kapsule to nedvomno niso. O cenah je Rigelnik sicer nerad govoril, povedal pa je, da se cene noči v kapsuli začnejo pri 40 evrih. Za eno osebo, seveda.

Popolno prenovo je doživel tudi preostanek hotela ... Foto: Peter Susič

... ki ob kapsulah gostom nudi tudi "običajnejše" hotelske sobe. Foto: Peter Susič

Povpraševanje že zdaj veliko

Čeprav so hotel in kapsule z njim šele dodobra zagnali, pa so prvi gostje v njih že prespali, prav tako imajo že ogromno rezervacij, je zatrdil direktor prodaje v hotelih Union Antonio L. Deperte. Dodal je še, da so se za takšen koncept odločili, ker želijo ponuditi hotel po meri gosta. "Gost se pri nas sam odloči, katere storitve in koliko storitev želi ter kako samostojen hoče biti na svojem oddihu."

