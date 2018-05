Vse več naravnih biserov v Sloveniji je plačljivih #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Lanska turistična sezona velja za eno od najboljših pri nas. Slovenijo je lani obiskalo 4,7 milijona turistov, kar je 13 odstotkov več kot leta 2016, medtem ko se je število prenočitev povečalo za 11 odstotkov. Obenem je zaradi vedno večjega števila turistov vse več naravnih biserov plačljivih. Mednje na primer spadajo Blejski vintgar, slap Savica in Tolminska korita.

Na Slovenski turistični organizaciji (STO) odgovarjajo, da je podobna praksa v veljavi povsod po svetu. Tudi zaradi plačila vstopnine so, tako poudarjajo, naravne znamenitosti zato lepo urejene in varne, so poročali v oddaji Planet Danes na Planet TV.

Vstopnina se lahko uporabi tudi za razvoj in promocijo destinacije

"To je dobro, še posebej, če se ta vstopnina uporabi za izboljšanje, za razvoj turistične infrastrukture ali za promocijo omenjene destinacije," pojasnjuje Livija Kovač Konstatinovič iz STO.

V Sloveniji smo lani našteli občutno več turistov kot prejšnja leta. Najbolj obremenjen je bil Bled, ki ga poleti vedno zaznamujejo dolge kolone vozil, ki se valijo proti mestnemu središču.

"Tokove turistov je težko zaustavljati. Skoraj se že bojimo vsake naslednje nagrade, saj z njo pride le še več turistov. Ne samo Bled, ampak vsa Slovenija ima omejene zmogljivosti," opozarja blejski župan Janez Fajfar, ki je prebivalce Slovenije lani pozval, naj na Bled ne hodijo delat gneče.

Na Bledu to poletno sezono stavijo tudi na javni prevoz

Letos se bodo problematike prometa na Bledu lotili malce drugače. Cesta pred občino se že širi in bo kmalu končana, imeli bodo urejena in označena parkirišča, stavijo pa tudi na avtobuse.

"Pozabljamo tudi, da se na Bled lahko pride z železnico, ne pa samo z avtomobilom, na primer s Primorske. Za otroka ni nič lepšega, oče pa lahko spije kakšen kozarec več," je svetoval blejski župan.

Promocija slovenskega turizma gre naši državi v zadnjem obdobju dobro od rok, so poročali na Planet TV. Pri Lonely Planetu so namreč Vipavsko dolino pred dnevi uvrstili med deset najboljših krajev v Evropi.