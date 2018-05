Vipavska dolina med top 10 skritimi biseri Evrope

Priljubljeni popotniški vodnik Lonely Planet je objavil izbor najboljših evropskih destinacij, ki jih še ni preplavil množični turizem in so zato po njihovem mnenju popolna izbira za letošnje počitnice - med njimi je tudi Vipavska dolina.

"Dolino, posejano s hišami z opečnatimi strehami in gotskimi zvoniki ter prepredeno z vinsko trto, bi zlahka pomotoma zamenjali s toskansko idilo," so o Vipavski dolini zapisali pri Lonely Planetu. "Ta rodovitna vinska dežela, ki jo na severu in jugu obdajajo strme kraške planote, je še vedno neodkrita - pa čeprav jo imate na dlani, zahodno od Ljubljane."

"To je dežela butičnih vinarjev, ki z eksperimentiranjem s sortami in tehnikami dosegajo izjemne rezultate in pritegujejo pustolovske ljubitelje vina," so opisali Vipavsko dolino in dodali, da jo je najbolje raziskovati s kolesom, najbolje v organizaciji lokalnih ponudnikov, ki vas med trtami popeljejo na obisk k tamkajšnjim vinarjem.

"Veseli smo, da sta se na zadnja leta težko pričakovani seznam uvrstili kar dve naši destinaciji, lani Julijske Alpe kot top regija in letos Vipavska dolina kot top destinacija," je ob priznanju Lonely Planeta za STA povedala Maja Pak, direktorica Slovenske turistične organizacije. Župan občine Ajdovščina Tadej Beočanin pa je ocenil, da gre za potrditev njihovih usmeritev in prizadevanj, da postane turizem na območju Vipavske doline ena pomembnejših gospodarskih panog.

Foto: Tomo Jeseničnik (www.slovenia.info)

Celoten letošnji izbor evropskih destinacij je videti tako: