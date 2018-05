Kupite steklenico izbranega vina iz Brd in s tem pomagajte Luciji!

Začenjamo dobrodelno dražbo vin iz Goriških brd, s katero zbiramo denar za zdravljenje Lucije Mlinarič, najuspešnejše slovenske kotalkarice, ki se že drugič bori z rakom.

Prvi junijski konec tedna je čas za prireditev Dnevi odprtih kleti v Brdih, ko briški vinarji v svoje kleti povabijo obiskovalce in jim postrežejo s svojim pridelkom. V okviru prireditve organizatorji prirejajo tudi dobrodelno akcijo - dražbo buteljk briških vinarjev, izkupiček pa bo šel dobrodelni fundaciji Vrabček upanja, ki zbira denar za zdravljenje Lucije Mlinarič, najuspešnejše slovenske kotalkarice, ki se že drugič bori z rakom.

Na dražbi je 15 steklenic, ki so jih posebej za to izbrali vinarji. Med njimi je kar nekaj posebnosti, od trilitrskih steklenic z umetniško poslikavo do posebnih arhivskih polnitev.

Vina na dražbi:

Čarga 1767, penina Donna Regina Brut Nature 2013 magnum (1,5 l)

V kleti Čarga se pridelava penin začne že v vinogradu z odbiranjem grozdja pred redno trgatvijo. Penino Donna Regina Brut Nature sestavljata rebula in šardone, ki ju po trgatvi hitro, a nežno stisnejo in postavijo na prvo alkoholno vretje. Po prvem ležanju vina na drožeh v betonskih cisternah začnejo s sekundarnim vretjem v steklenici, ​kjer nato penina zori vsaj 36 mesecev. Izraža izjemno strukturo, fineso in svežino v enem ter pričara čarobno vzdušje ob pomembnih priložnostih.

Izklicna cena: 40 evrov

Vina Zalatel, čisto rdeče 2015

Vino je zvrst merlota, kaberneta sovinjona in kaberneta franka. Je intenzivne rubinaste barve, izrazitega vonja po zrelem grozdju, marmeladah rdečega sadja (slive, češnje) pa tudi po pokošeni travi, začimbah, vanilji, usnju. V ustih je lepo zaokroženo, mehkih taninov, dolgega pookusa, med katerim prihaja do veljave njegova sadnost. Kliče po krepki hrani, pečenkah s praženim krompirjem, divjačinskih jedeh, odojku na žaru, zrelih polnomastnih kravjih in ovčjih sirih, pa tudi rezine sacher torte ali čokoladnih mafinov se ne ustraši!

Izklicna cena: 20 evrov

Bužinel, Sapca 2015

Pri Bužnelih imajo dolgo vinarsko tradicijo, saj je že leta 1964 nono Karlo s svojim vinom oskrboval kar nekaj gostiln v Ljubljani in Domžalah. Prvo vino so ustekleničili leta 1985, leta 1989 pa so s še nekaterimi drugimi briškimi vinarji ustanovili društvo Brajda. Njihova vina, ki jih pridelujejo na 10 hektarjih posestva, se odlično dopolnujejo z jedmi, ki jih ponujajo v domači gostilni. Sapca je zvrst šardoneja, sovinjona, tokaja in rebule ter gre odlično z vsemi jedmi, če posebej k ribam na žaru ali v pečici, belemu mesu, staranim sirom in različnim mesninam.

Izklicna cena: 20 evrov

Kmetija Mavrič, malvazija 2015

Kmetija Mavrič v vasi Šlovrenc, kilometer oddaljeni od Dobrovega, se z vinogradništvom ukvarja že več generacij. Na briških gričih imajo 11 hektarjev vinogradov, pridelujejo pa sveža vina. Njihova malvazija je suho vino z 12 odstotki alkohola, v skladu z modnimi trendi nima preveč kislin, v njej pa boste zavonjali marelice in breskve.

Izklicna cena: 20 evrov

Vina Šibav, jantarna rebula 2009

Družinska kmetija z mlado prevzemnico na čelu obdeluje 10 hektarjev vinogradov, v katerih je več belih kot rdečih sort. Ponos kleti pa je jantarna rebula - vino iz grozdja rebule, sušene na trti. Grozdje za to vino so pobrali v začetku novembra leta 2009, ga deset dni macerirali v posodi inoks, nato pa je vino fermentiralo v lesenih sodih hrasta in akacije, v katerih je ostalo 30 mesecev. Je posladko vino, čeprav v ustih ne daje sladkega vtisa, in je izjemno bogato z okusi. Jantarna rebula je tudi prejemnica zlate medalje na Vinu Ljubljana 2015.

Izklicna cena: 30 evrov

Vinarstvo Mužič, sovinjon

Pri Mužičevih poudarjajo, da za ustekleničena vina uporabijo grozdje iz starejših vinogradov, kjer se rast trte umiri, grozdje na njej pa je bolj pravilno porazdeljeno. Sovinjon je sorta, iz katere nastane čudovito aromatično vino s prefinjenim pridihom muškata in arome starejših cvetov bezga ter melone. Svilnat okus zaključi z rahlo aromo grenivke.

Izklicna cena: 20 evrov

Edi Simčič, rebula 2012 magnum (1,5 l)

Družinsko posestvo Edi Simčič s svojo 25-letno tradicijo uspešno riše svojo pot v sožitju z naravo, njihov slogan "Narava govori tistemu, ki jo zna slišati," pa priča, da smo zavezani zemlji in tradiciji. Posestvo s 13 hektarji svojih vinogradov in 40 tisoč napolnjenimi steklenicami letno je znano vinsko ime tudi zunaj meja Slovenije, v svetu svoja vina tržijo že 15 let. Ob treh rdečih in dveh sladkih vinih pridelujejo kar enajst belih, med njimi rebulo, ki velja za paradnega konja Goriških brd in sorto, ki najbolje opiše ta teritorij. Z mineralnostjo, svežino, dolgim pookusom in odličnim potencialom staranja je ponos kleti.

Izklicna cena: 40 evrov

Vina Ronk, sovinjon Selectus 2015

Sovinjon Selectus je najnovejše vino z družinske kmetije Ronk in prikazuje njihovo spoštovanje ter sodelovanje z naravo. Odraža njihov terroir in strastno predanost umetnosti vinarstva. Grozdje so ročno obrali in skrbno izbrali med njihovimi najboljšimi vinogradi. Po obiranju grozdje macerirajo 36 ur, vino pa 10 mesecev dozoreva v sodih barrique. Po stekleničenju vino pustijo za osem mesecev, da se stabilizira in harmonizira, preden gre na trg. Vino za velike kozarce in velike užitke.

Izklicna cena: 20 evrov

Posestvo Pintar, Christian's White

Vino Christian's White so na posestvu Pintar v briški vasici Brestje pridelali iz najkakovostnejših grozdov šardoneja, potrganih sredi septembra v 25 let starem vinogradu, ki je eden od najvišje ležečih v Brdih. Grozdni selekciji in maceraciji je sledilo počasno naravno fermentiranje, temu pa zorenje v jeklenih cisternah. Visoka izraženost sortnih karakteristik ter bogat, harmoničen in suh okus dajejo vinu Christian's White veliko možnosti kombiniranja v kulinariki.

Izklicna cena: 20 evrov

Klet Brda, sovinjon 1987

Klet Brda je največja pridelovalka in izvoznica slovenskih vin, ki s prepoznavnim slogom osvaja ljubitelje vina doma in v kar 26 državah sveta. Združuje 400 briških vinogradniških družin, ki že več kot pol stoletja soustvarjajo uspešno zgodbo briškega vinarstva. Za dražbo so izbrali arhivsko vino sovinjon iz leta 1987, ko se je Lucija Mlinarič rodila. V kleti imajo sicer izjemno bogat vinski arhiv, v katerem je mogoče podoživeti vinske trenutke vse od leta 1957 naprej, saj tam zorijo najboljši letniki vse od ustanovitve kleti.

Izklicna cena: 51,24 evra

Sosolič, Virus3

Kmetija Sosolič na Zalem Bregu se razprostira na 10 hektarjih, leta 1991 jo je od očeta Izidorja prevzel mladi gospodar Dominik, ki se kot prvi v družini z vinogradništvom tudi profesionalno ukvarja. Pridelujejo bela in rdeča vina ter penino, Virus3 pa je zvrst merlota, refoška in kaberneta sovinjona. Vino škrlatno rdeče barve z rubinasto rdečimi odtenki je eden od paradnih konjev kleti in je bilo že večkrat nagrajeno, ob njem pa so najbolj ponosni še na belo zvrst Virus5, penino Virus7 in rumeni muškat.

Izklicna cena: 20 evrov

Peršolja, kabernet frank barrique

Vinarska kmetija Peršolja iz Kozane trte obdeluje po smernicah integrirane pridelave, pri obiranju grozdja si vzamejo čas, v kleti pa podpirajo naravno odraščanje mošta v vino. Med drugim pridelujejo kabernet frank, vino, ki je posebno predvsem zaradi intenzivne rdeče barve, ki sega od češnjeve do karmin rdeče. S staranjem postane uravnoteženo vino, ki izgubi svoj sortni karakter in pridobi subtilno aromo in okus zrelega sadja.

Izklicna cena: 20 evrov

Kristalvin, merlot 2004

Arhivsko vino, ki je zorelo v sodčkih barrique, je lepe rubinasto rdeče barve z odtenkom opečnate, vonj spominja na zrele rdeče divje češnje, slive, vrtnico, okus odlikujeta svežina in žametna mehkoba zrelih taninov. Prava kombinacija k njemu je pečena govedina brez dodatkov, denimo slasten florentinski zrezek, v prijetnem razpoloženju pa lahko užijete kozarček te žlahtne pijače tudi brez kakršnekoli jedi. Pred serviranjem ga je priporočljivo dekantirati, da zadiha in se polno izrazi.

Izklicna cena: 150 evrov

Valentinčič, rebula 2012

Rebulo, za katero velja, da se je rodila v Goriških brdih, pridelujejo tudi v vinarstvu Valentinčič v Podsabotinu. Vino je slamnato rumene barve z zelenkastimi odsevi in je sveže, mineralno ter okusno vino z lepo kislino. Je zelo pitno ter živahno vino, ima prijeten okus po mandljih in aromo, ki spominja na vaniljo.

Izklicna cena: 20 evrov

Ščurek, Stara brajda belo 2015 (3 l)

Klet Ščurek, ki jo vodi Stojan Ščurek, pri tem pa mu pomaga pet sinov, je ena najbolj znanih v Brdih. Zvesti so svežim, a polnim vinom, paradni konji kleti pa so zvrsti UP, Kontra ter rdeča in bela Stara brajda. Bela Stara brajda je zvrst 60 odstotkov rebule ter manjših deležev pikolita, pike, glere, tržarke in malvazije, Ščurkovi pa so za dražbo donirali prav posebno polnitev tega vina - 3-litrsko steklenico, ki jo je poslikal hrvaški umetnik Goran Štimac. Na domačiji Ščurek namreč že od nekdaj svoje vino družijo z umetnostjo.

Izklicna cena: 237 evrov

Kako dražba poteka?

Ob vsakem vinu je izpisana izklicna cena, vas pa pozivamo, da v spodnji obrazec zapišete, katera steklenica oziroma steklenice vas zanimajo in navedete znesek, ki ga ponujate. Najvišje ponujene cene bomo dnevno osveževali vse do 29. maja, ko bo dražba končana, "zmagovalci" pa boste tisti, ki boste za posamezne steklenice ponudili najvišje zneske.

Ob steklenici dobite tudi vstop v odprte kleti Goriških brd

Tisti, ki boste za steklenice ponudili največ, boste ob odličnem vinu dobili tudi vstopnico za Dneve odprtih kleti v Brdih, ki v redni prodaji stane 20 evrov. Z njo se boste lahko v soboto, 2. junija, in nedeljo, 3. junija, v Brdih s kozarcem v roki napotili na obisk in pokušino v kleti izbranih briških vinarjev - med kletmi vas bo prevažal brezplačen avtobus. V soboto zvečer, po prvem dnevu odprtih kleti, pa bo v Vili Vipolže zanimiv glasbeni večer, nastopila bosta namreč slovenska evrovizijska predstavnica Lea Sirk in "istrski trubadur" Rudi Bučar.