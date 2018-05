Najuspešnejša slovenska kotalkarica se bori s hudo boleznijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Lucija Mlinarič je nedvomno najuspešnejša slovenska umetnostna kotalkarica. Pred petimi leti je prvič bila boj z rakom dojk in ga premagala, zdaj pa se ji je bolezen ponovila v agresivnejši obliki.

"O raku je treba govoriti na glas, ker ni noben bavbav!" je Lucija Mlinarič dejala leta 2014, ko je prvič premagala bolezen in se po manj kot letu dni vrnila v šport. Še več, na evropskem prvenstvu v umetnostnem kotalkanju je osvojila dve zlati medalji, skupno pa je na največjih tekmovanjih - svetovnih in evropskih prvenstvih ter svetovnih igrah - nanizala kar 27 odličij.

Konec leta 2015 je Lucija po četrt stoletja na slovesni prireditvi simbolično sezula kotalke in sklenila izjemno tekmovalno pot, ob čemer jo je spremljal tudi predsednik republike Borut Pahor. V kotalkarskem športu, ki zahteva veliko treningov in odrekanj, je ostala kot trenerka.

Foto: Vid Ponikvar

Bolezen se ji je vrnila v še agresivnejši obliki

Lani se je Luciji bolezen vrnila, tokrat v še agresivnejši obliki, in zdaj je že drugič pred najpomembnejšo tekmo v življenju. V vnovičnem boju s hudo boleznijo se je odločila za zdravljenje tudi v tujini, v Nemčiji, pri tem pa ji želijo pomagati v fundaciji Vrabček upanja. Lucija je namreč ambasadorka te fundacije, ki zbira sredstva za nakup opreme in pripomočkov za oddelek invalidne mladine in rehabilitacije v Stari Gori, zdaj pa se ji želijo za vso podporo zahvaliti tako, da ji priskočijo na pomoč.

Kupite steklenico odličnega briškega vina in s tem pomagajte Luciji!

Na pomoč pa so ji priskočili tudi v Goriških brdih. Pred Dnevi odprtih kleti v Brdih, ki bodo prvi junijski konec tedna, organizator dogodka na dobrodelni dražbi na Siol.net ponujavina slovitih briških vinarjev, izkupiček pa bo v celoti šel Luciji Mlinarič. Tako lahko najuspešnejši slovenski kotalkarici pomagate tudi vi.