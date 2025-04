Joe Bastianich, slavni ameriški gostinec in podjetnik, med drugim solastnik verige trgovin Eataly, pa tudi sodnik v MasterChefu, je pred kratkim brez dlake na jeziku spregovoril o ameriškem predsedniku Donaldu Trumpu. Kot je dejal Bastianich, je bil Trump v preteklosti njegova stranka in ga zato dobro pozna, a nima o njem prav nič dobrega mnenja.

Bastianich se je med predstavitvijo svoje nove TV-oddaje Foodish, ki jo bo predvajala italijanska televizija TV8, odzval na carine, ki jih je na izdelke, uvožene iz Evrope in drugih delov sveta, uvedel Trump.

"On je nor," je dejal Bastianich, "poznam ga, bil je moja stranka in žal ne pije vina. Ko človek ne pije vina in sprejema takšne odločitve ... ne vem, kaj naj sploh rečem."

Bastianich ima pri Čedadu eno od svojih številnih restavracij, pa tudi vinograde in vinsko klet. Foto: Profimedia

Bastianich, ki ima pri Čedadu, le streljaj od slovenske meje, tudi vinograde in vinsko klet, se je obregnil predvsem ob carinjenje italijanskih vin, za katera so ZDA izjemno pomemben trg. "Seveda je vinska industrija malenkost v primerjavi z avtomobilsko in železarsko, toda če na vina nabiješ 200-odstotne carine, je ta industrija praktično mrtva," je z nekaj pretiravanja, a realno zaskrbljenostjo še dejal Bastianich.

Carine so italijansko vinsko industrijo prizadele, še preden so stopile v veljavo. Že konec marca je v pristaniščih obtičalo na milijone steklenic italijanskih vin, saj so ameriški distributerji zaustavili uvoz, potem ko je Trump napovedal uvedbo carin.

