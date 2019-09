Najsevernejši hotel na svetu: postavili ga bodo na severnem tečaju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Aprila prihodnje leto bo na najbolj severni točki zemeljske oble zaživel začasni hotel, ki bo pustolovskim turistom omogočal, da prespijo na severnem tečaju. Hotel bo sestavljalo deset ogrevanih kupol z velikimi okni in prozornim stropom, skozi katerega bodo obiskovalci z največ sreče lahko uzrli tudi severni sij.

Foto: Luxury Action

"Severni tečaj je ena od najbolj ekskluzivnih destinacij na svetu, a udobnih nastanitev za obiskovalce tam ni," je zamisel o začasnem hotelu za CNN pojasnil Janne Honkanen, ustanovitelj podjetja Luxury Action, ki stoji za projektom. "Ponuditi smo želeli bolj udobno izkušnjo severnega tečaja in v to ekstremno okolje postaviti prijetno turistično nastanitev."

Foto: Luxury Action

A Honkanenov cilj ni na severni tečaj pripeljati množice turistov, ki bi tam povzročali zgago, ampak želi na ta način predvsem opozoriti na posledice podnebnih sprememb, ki so na Arktiki še posebej očitne.

"Ne ponujamo le izkušnje, ampak želimo razširiti glas o tem, kaj se dogaja," je poudaril za CNN, "želimo opozoriti, kako podnebna kriza vpliva na lokalno kulturo, hrano in arktično živalstvo. Tam je mogoče te spremembe videti v živo."

Foto: Luxury Action

Dodal je, da njihov začasni hotel ne bo imel negativnega vpliva na arktično okolje. "Vse, kar bomo tja prinesli, bomo tudi odnesli," je zatrdil in pojasnil, da konec aprila, ko bo projekta konec, na severnem tečaju za njimi ne bo ostalo nobene sledi.

Foto: Luxury Action

Nedvomno pa gre za pustolovščino, ki si jo bodo lahko privoščili le premožni popotniki. Cena paketa je 95 tisoč evrov na osebo, vključuje pa dve nočitvi na otočju Svalbard oziroma Spitsbergi, ki leži na pol poti med Norveško in severnim tečajem, eno nočitev v "igluju" na severnem tečaju ter helikopterski prevoz tja in nazaj, pa tudi prehrano in vodiče.

