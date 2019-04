Hotel v ladijskih zabojnikih, ki so večkrat obkrožili svet

Hotel Flophouze je po trajnostnih načelih "upcyclinga" nastal v Teksasu. Snovalci so oblikovanje poimenovali eko šik, a v ospredju je njegov industrijski pridih, pri notranji opremi pa prevladuje eklektičnost, ki temelji na recikliranju.

Foto: flophouze.com

Foto: flophouze.com

Interjer je v nekdanjih ladijskih zabojnikih, ki so večkrat prepotovali svet, sestavljen iz pohištvenih kosov, nabranih po vseh delih ZDA.

Foto: flophouze.com

V vsaki od sob so določeni elementi narejeni iz starega lesa, nabranega v New Yorku, podnožja kuharskih omaric so iz brooklynskega laboratorija, stoli so narejeni iz nekdanje steze za bovling v Teksasu, okna pa so iz šole v Filadelfiji. Tla so originalna in prekrita s preprogami.

Foto: flophouze.com

Vintage notranja oprema je skupni imenovalec hotelskih sob, ki so nastale v nekdanjih ladijskih zabojnikih.

Foto: flophouze.com

Za noč v kontejnerskih sobah, ki lahko sprejmejo od tri do štiri osebe, je treba odšteti od 155 evrov naprej.

