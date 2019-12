Slovenija med najbolj vročimi destinacijami leta 2020

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najbolj vroče turistične destinacije prihodnjega leta bodo Japonska, Slovenija in Antarktika, je v pogovoru za Business Insider dejal Albert Herrera iz ameriškega podjetja Virtuosa, ki se ukvarja z luksuznimi potovanji.

Slovenijo je Herrera označil za alternativo sicer običajnim evropskim destinacijam. "Je sveža, drugačna, pa še vseeno v Evropi," je Herrera opisal Slovenijo in dodal, da ni daleč od številnih letališč.

Prav tako pravi, da je Slovenija znana po gorah, smučiščih in slikovitih ledeniških jezerih, ob tem pa potovanje v Slovenijo ne bo pustilo prevelike luknje v vašem žepu.

Japonska popularna zaradi olimpijskih iger

Foto: Reuters Hererra je prepričan, da bo prihodnjo leto velik razcvet doživela tudi Japonska, saj bo Tokio gostil olimpijske igre. Pričakujejo deset milijonov gostov.

Med najboljšimi izbirami pa naj bi bila tudi Antarktika. Lani jo je obiskalo več kot 55 tisoč turistov.

Slovenija se je lani pojavila tudi med top destinacijami v prej omenjenem Lonely Planetu, letos pa sta bili najbližji destinaciji Severna Makedonija med državami in Kvarnerski zaliv med regijami.

Slovenski turizem želi preseči šest milijonov turistov

Slovenski turizem v zadnjih letih beleži lepo rast. V prvih devetih mesecih letošnjega leta je našo državo obiskalo 5,1 milijona turistov, ki so opravili 13,2 milijona prenočitev, kar je šest odstotkov več prihodov in dva odstotka več nočitev kot v enakem obdobju lani. V lanskem letu je Slovenijo obiskalo 5,93 milijona turistov, ki so poskrbeli za 15,69 milijona prenočitev.