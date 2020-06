Slovenci bone koristijo tudi za nastanitev na turističnih kmetijah #video

Ob začetku šolskih počitnic so predvsem vladni turistični boni pripomogli k polnim sobam in apartmajem tudi po večini slovenskih turističnih kmetij. Če so čare naših turističnih kmetij v preteklosti odkrivali predvsem tujci, pa letos očitno ne bo tako. Računajo, da bi lahko njihov izpad nadomestili številni Slovenci, ki prvič okušajo turizem na podeželju.

Turistična kmetija Vrbnjak v Prlekijo pritegne predvsem družine, saj imajo tu otroci priložnost za neposredni stik s podeželjem. Zaradi turističnih bonov so polni vsi štirje apartmaji in do konca junija so tu zasedene vse postelje.

Boni bi lahko imeli dolgoročni učinek

Kot pojasnjuje Anton Vrbnjak iz turistične kmetije Vrbnjak imajo v mesecu juliju že čez 90 odstotno zasedenost, v avgustu pa je še nekaj prostih terminov. Prejšnja leta so gostje ostajali le za dan ali dva, zdaj se odločajo za večdnevno bivanje. Podobno je tudi v turizmu na podeželju Tompa pri Ljutomeru, kjer bone vnovčujejo že od prvega dne.

"Imeli smo obisk že kar prvi dan in moram reči, da so sobe nenehno zasedene, tudi danes nekateri pridejo, drugi odhajajo," je za oddajo Planet 18 pojasnila Neda Tompa iz Turizem na podeželju Tompa. Dobro zasedenost beležijo že za september, čeprav bo letos občutno manj tujih gostov.

Turistični boni bi lahko imeli tudi dolgoročni učinek. Več Slovencev namreč tako spoznava domačo ponudbo in turistični delavci upajo, da se bodo vračali tudi v prihodnje. Turistične kmetije pa upajo, da bo takšno zadovoljstvo trajalo vse do konca sezone, kljub neugodnim informacijam v zadnjih dneh.