Naval na Obalo: nekateri hoteli zaradi bonov že skoraj razprodani #video

Za nami je prvi poletni konec tedna in hkrati prvi, ko je bilo mogoče unovčiti turistične bone, s katerimi bo država poskušala reševati slovenski turizem. Do zdaj je bilo unovčenih skoraj dva tisoč bonov. Kljub črnim napovedim ponudniki nastanitev zaradi dobrega odziva v preteklem koncu tedna ostajajo optimistični. Za prihajajoče tedne se kapacitete namreč hitro polnijo. Če boste obiskali slovensko Obalo ali terme, pohitite, povpraševanje je tako veliko, da v nekaterih priljubljenih letoviščih sploh ni mogoče več dobiti prostega termina. Uradno pa se odpira tudi glavna portoroška plaža.

Visoke temperature, še uradno odprta plaža v Portorožu in težko pričakovano poletje so tukaj. Hotelirji in ponudniki turističnih storitev se kljub vsemu že veselijo letošnje koronasezone. Kot pojasnjuje Petra Zierer, vodja odnosov z mediji hotela Kempinski Palace Portorož, so prvi gosti njihovega hotela že unovčili svoje turistične bone. "Ta konec tedna je bilo nekaj več kot 25 gostov, ki so izkoristili to možnost," je za oddajo Planet 18 dejala Ziererjeva.

Največ povpraševanja po Obali in termah

Iz Finančne uprave RS pa so medtem sporočili, da je bilo ta konec tedna unovčenih skoraj dva tisoč bonov, prav toliko je bilo novih rezervacij. Kot je povedal Fedja Pobegajlo, direktor Turistično gostinske zbornice Slovenije, je pričakovano največje povpraševanje po Obali in termah, po drugi strani pa bistveno nižje po mestih. Luksuzne destinacije pa beležijo povečano povpraševanje ob koncih tedna, saj bo veliko Slovencev bon koristilo v nastanitvah, ki si jih drugače ne bi mogli privoščiti.

V Portorožu poudarjajo, da se po plažah ne bo sprehajala inšpekcija in da je največja odgovornost na posamezniku. Foto: Tina Deu

"Trenutno ustavljamo prodajo nekje pri 70- oziroma 80-odstotni zasedenosti, ker želimo svojim gostom omogočiti dodatno varnost in udobje. Čez teden hotel še ni popolnoma zaseden, vendar smo s številkami zelo zadovoljni," pojasnjuje Ziererjeva. Unovčitev bonov je vsem zaposlenim na recepciji prinesla tudi določene tehnične težave pri vnašanju v sistem.

"Platforma je bila zelo, zelo zasedena, kar je posledično pomenilo tudi, da je večkrat prišlo do nedelovanja," dodaja Ziererjeva in hkrati poudarja, da je od včerajšnjega dne platforma začela delovati normalno in so težave odpravljene.

Tudi na plaži veljajo predpisi

Sicer pa vsi prav tako čakamo prvi skok v morje in poležavanje na plaži, kjer pa veljajo predpisi NIJZ. "Razkužujemo vse, kar je treba, in to za vsakim uporabnikom, od sanitarij naprej. Kopanje v vodi je pač normalno na razdalji, tako kot je, imamo štiri reševalce iz vode, tako da je tudi za to poskrbljeno. Imamo več študentov, ki so tukaj že vsako leto delali, tako da imajo izkušnje," pa pojasnjuje Gašpar Gašpar Mišič, direktor Okolja Piran.

V Portorožu poudarjajo, da se po plažah ne bo sprehajala inšpekcija in da je največja odgovornost na posamezniku. "Ni nobenih inšpektorjev, tukaj je vsak inšpektor zase. Verjamem, da nihče ne želi zboleti. Če pa nekdo nekako odstopa od povprečja, pa ga bodo naši uslužbenci prijazno opozorili," je še izpostavil Mišič. Sicer pa je centralna plaža že 23. leto pridobila modro zastavo kot simbol trajne kakovosti.