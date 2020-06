Tudi v planinskih kočah se bo zdaj lažje dihalo, kaj je s turističnimi boni?

Lani so v slovenskih planinskih kočah našteli 120 tisoč prenočitev. Kakšna bo letošnja statistika glede na to, da vsi pričakujejo upad tujih gostov? Kako bo z unovčevanjem turističnih bonov?

S preklicem epidemije lahko tudi ljubitelji gora nekoliko lažje zadihajo, saj so se ukrepi tudi v planinskih kočah precej zrahljali. Kaj je novega in kaj se dogaja s smernicami za unovčenje turističnih bonov v planinskih postojankah?

Kot smo na Siol.net že poročali, so na Planinski zvezi Slovenije na poslanske skupine naslovili pobudo za unovčenje turističnih bonov v več delih , saj bo sicer 200 evrov, kolikor bo vreden bon za odraslo osebo, v eni koči težko porabiti.

Besedilo zakona, ki je bilo na koncu sprejeto, ločenega koriščenja bonov ne prepoveduje, zato na PZS pričakujejo, da bo vladna uredba predvidela tudi to možnost.

Foto: Jošt Gantar (www.slovenia.info)

Kot so danes zapisali v sporočilu za javnost, so takšno pričakovanje naslovili tudi na kabinet predsednika vlade, gospodarsko ministrstvo in direktorat za turizem, pojasnili pa so tudi, zakaj se pri tem ukrepu ne sme spregledati planinskih koč.

Koče v konkurenčno podrejenem položaju?

"Če uporaba bonov v več delih ne bi bila mogoča, bi planinske koče ukrep bonov obšel in jih celo postavil v konkurenčno slabši položaj," je prepričan Matej Planko, generalni sekretar Planinske zveze Slovenije.

Delež prenočitev tujcev v visokogorskih kočah je namreč v prejšnjih letih presegel 50-odstotni delež, kar se letos zaradi pandemije novega koronavirusa bržkone ne bo ponovilo. Na PZS poudarjajo, da je v teh oteženih razmerah treba zagotoviti preživetje planinskih koč.

"Kljub temu, da uradnega odgovora od pristojnih še nismo dobili, verjamemo, da bodo to upoštevali v pripravi uredbe," je optimističen Planko iz PZS, kjer si želijo, da bi se letos čim več Slovencev odločalo za prenočevanje v planinskih kočah.

Foto: Jošt Gantar (www.slovenia.info)

Lani 120 tisoč prenočitev, kako bo letos?

Lani so po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije tam našteli 120 tisoč prenočitev.

S preklicem splošne epidemije lahko zdaj v kočah v skupnem prostoru prenoči tudi več oseb, ki niso iz istega gospodinjstva, so pa v gore prišle v isti skupini, dovoljena pa je tudi strežba v notranjih prostorih planinskih postojank.

Kakšna priporočila veljajo za goste planinskih koč? • Ob prihodu v kočo naj si razkužijo roke. • Zagotavljajo naj zadostno medosebno razdaljo, še posebno v notranjosti koč. • Priporočljiva je uporaba obrazne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela v koči (pri prihodu in odhodu od mize, pri uporabi sanitarij). • Omejuje naj se številčna omizja. Med osebami za isto mizo naj bo zadostna medosebna razdalja, razen v primeru družinskih članov/članov istega gospodinjstva. • Dosledno skrbite za higieno rok. Roke umivajte z milom in vodo ali jih razkužite s primernim razkužilom, in sicer po dotikanju katerih koli površin ali predmetov. Na PZS priporočajo uporabo lastnih razkužil ali alkoholnih dezinfekcijskih robčkov.

Omejitve pri prenočevanju v planinskih kočah • V sobah z več posteljami so lahko nameščeni le gosti iz istega gospodinjstva ali gosti, ki potujejo skupaj in so že sicer v tesnem stiku (na primer skupina na društvenem izletu, skupina prijateljev na skupni turi). • Za zagotovitev prostega ležišča naj gosti predhodno poskrbijo za rezervacijo, saj se zmogljivosti zaradi ukrepov zapolnijo hitreje kot sicer. Ne glede na preklic splošne epidemije pa bodo še vedno veljali splošni ukrepi za preprečitev širjenja bolezni covid-19.

