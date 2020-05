Kako 200 evrov porabiti v planinskih kočah? Tole je predlog Planinske zveze Slovenije.

Na Planinski zvezi Slovenije so na vse poslanske skupine naslovili pobudo, v kateri predlagajo, da bi bilo turistične bone, ki jih bodo konec junija dobili vsi prebivalci Slovenije, mogoče izkoristiti v več delih, saj glede na nizke cene prenočitev oziroma nočitev z zajtrkom v planinskih kočah, celotnega zneska 200 evrov v enem kosu praktično ne bo mogoče porabiti niti v primeru bivanja cele družine. Posledično ukrep planinskih koč ne bi dosegel, oziroma bi celo izgubile konkurenčni položaj in utrpele še dodatni izpad prihodkov, pravijo na PZS.

Na Planinski zvezi Slovenije so na vse poslanske skupine naslovili pobudo, v kateri predlagajo, da bi bilo turistične bone, ki jih bodo konec junija dobili vsi prebivalci Slovenije, mogoče izkoristiti v več delih, saj glede na nizke cene prenočitev oziroma nočitev z zajtrkom v planinskih kočah, celotnega zneska 200 evrov v enem kosu praktično ne bo mogoče porabiti niti v primeru bivanja cele družine. Posledično ukrep planinskih koč ne bi dosegel, oziroma bi celo izgubile konkurenčni položaj in utrpele še dodatni izpad prihodkov, pravijo na PZS. Foto: Aleš Zdešar (www.slovenia.info)

Slovenske gore letno obišče okrog 1.7 milijona obiskovalcev, in če bistvenih sprememb glede razvoja dogodkov okrog pandemije novega koronavirusa ne bo, bodo letos glavnino predstavljali Slovenci. Se bodo zaradi možnosti koriščenja turističnih bonov pogosteje odločali za prenočevanje v planinskih kočah? Kako bi lahko "vavčerje" čim bolje izkoristili? Kaj predlagajo oskrbniki in kakšen je predlog Planinske zveze Slovenije?

Tema o turističnih bonih je očitno zelo vroča. Na plan so že pricurljale prve kršitve, ponudniki namestitev pa že pripravljajo pakete, s katerimi bi privabili goste.

Na prvi pogled se zdijo turistični boni odlična priložnost za ponudnike namestitev, a kako 'odlična' je smernica, da se mora bon porabiti v enem kosu in na enem mestu, je drugo vprašanje, še posebej v primeru planinskih koč, kjer bi za nočitev z zajtrkom v povprečju odšteli manj kot 30 evrov.

Cene prenočitev v planinskih kočah in zajtrk so v povprečju nižje od 200 evrov, če ste član Planinske zveze Slovenije, pa boste za nočitev odšteli še manj. Kako torej porabiti bon za 200 evrov v enem kosu? Foto: Klemen Korenjak

To pomeni, da bi za koriščenje bona za 200 evrov, v eni koči morali prenočiti približno sedem do osemkrat, kar se v slovenskih kočah le redko dogaja, saj planinci na večdnevnih turah običajno prehajajo iz ene koče v drugo in niso ves čas nastanjeni v isti. Če se torej pošalimo, bo v primeru prenočitve v planinski postojanki precej bolje, če vnovčite "otroški" bon za 50 evrov.

Ali razmišljate o tem, da bi turistični bon porabili v planinski koči? Da. 103 +

Ne. 32 + Oddanih 135 glasov

Pri Planinski zvezi Slovenije, največji in najbolj množični nevladni, prostovoljski organizaciji v Sloveniji, z več kot 61 tisoč člani, so zato na vse poslanske skupine naslovili pobudo, v kateri predlagajo, da bi bilo turistični bon mogoče izkoristiti v več delih.

Kot razlog navajajo dejstvo, da glede na nizke cene prenočitev oziroma nočitev z zajtrkom v planinskih kočah, celotnega zneska 200 evrov v enem kosu praktično ne bo možno porabiti, niti v primeru bivanja cele družine. "Posledično ukrep planinskih koč ne bi dosegel, oziroma bi celo izgubile konkurenčni položaj in utrpele še dodatni izpad prihodkov," predlog osvetljuje Matej Planko, generalni sekretar pri PZS, ki sicer ocenjuje, da je izdaja turističnih "vavčerjev" oziroma bonov zelo pozitivni ukrep za spodbujanje domače potrošnje.

Matej Planko iz PZS verjame, da bo turistični bon spodbudil še več Slovencev k preživljanju počitnic v gorah in prenočevanju v planinskih kočah. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Verjame, da bo bon spodbudil še več Slovencev k preživljanju počitnic v gorah in prenočevanje v planinskih kočah.

"Tako bodo upravljavci planinskih koč vsaj deloma nadomestili izpad tujih obiskovalcev, ki jih je bilo v zadnjih dveh letih več kot 50 odstotkov," poudarja Planko iz PZS, kjer bodo takoj po sprejetju vseh izvedbenih dokumentov in vseh podrobnih informacijah v zvezi s koriščenjem bonov, začeli o tej možnosti obveščati čim širši krog obiskovalcev gora.

Največji potencial imajo koče v sredogorju

Planko meni, da bo letošnja sezona in koriščenje "vavčerjev" za vse planinske koče poseben izziv, še posebej ob dejstvu, da je zaradi pandemije pri poslovanju treba upoštevati vrsto omejitev. Za zdaj med drugim velja ukrep, da so v sobah, kjer je običajno več ležišč, lahko le člani istega gospodinjstva ali največ dve osebi iz različnih gospodinjstev.

"Pri kočah v visokogorju bo potrebno obiskovalce usmeriti v čim bolj enakomerni obisk, da ne bo ves obisk skoncentriran na nekaj vikendov v juliju in avgustu," pravi.

Po njegovem mnenju imajo največji potencial planinske koče v sredogorju, kjer bodo lahko družinam ponudili nekajdnevni turistični paket z vključenim spremljevalnim programom in dodatne vsebine, ki niso nujno vezane na planinstvo.

Foto: Ana Kovač

Nekaj znanih dejstev o turističnih bonih - Do bonov bodo upravičeni si, ki imajo stalno prebivališče v Sloveniji na dan 13. marca 2020. - Mladoletnim osebam pripada bon v višini 50 evrov, polnoletnim pa 200 evrov. - Boni bodo začeli veljati konec junija oziroma v začetku julija. - Bone bo mogoče koristiti za plačilo nočitve oziroma nočitve z zajtrkom v nastanitvenih objektih v Sloveniji (hoteli, počitniški domovi, turistične kmetije, zasebne sobe, planinski domovi, mladinska prenočišča, kampi in druge nastanitve za krajši čas). - Boni bodo prenosljivi med sorodniki, in sicer do drugega kolena, torej od starih staršev prek otrok do vnukov, med zakonci oziroma zunajzakonskimi partnerji ter med otroki in njihovimi zakonitimi zastopniki. - Bone bo treba porabiti do konca leta. - Državni zbor bo ukrepe iz tretjega protikoronskega svežnja po nujnem postopku predvidoma obravnaval v petek.

Glede možnosti izkoriščanja turističnih bonov in posledicah pandemije na njihovo delovanje, smo se pogovarjali tudi z oskrbniki nekaterih planinskih koč.

Vprašali smo jih:

Kako je pandemija vplivala na njihovo delovanje in obisk?

Kako življenjski so ukrepi, ki jih je za vedenje v gostinskih obratih zapovedal Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)?

Kaj si obetajo od turističnih "vavčerjev"?

Mihov dom na Vršiču

Na Mihovem domu na Vršiču, ki je bil odprt že sredi zime, so čas karantene in prisilnega zaprtja vrat izkoristili za opravila, za katera bi čas, če bi bile okoliščine normalne, od čiščenja rezervoarja za vodo, postavitve novih miz in klopi, novega nadstreška in podobno, našli šele po koncu sezone.

Kar pa seveda ne pomeni, da jih zaprtje ni pošteno "udarilo", predvsem po denarnici. Ne samo, da niso mogli računati na obisk in prihodek, zavreči so morali tudi nekaj hrane in pijače, ker je po dveh mesecih že pretekel rok trajanja.

"Na temo porabe turističnih bonov imamo ogromno klicev, a za zdaj še nimamo navodil, niti odgovorov," pravi Aleš Štefe, novi oskrbnik Mihovega doma na Vršiču. Foto: Klemen Korenjak Odkar so spet odprti, je obisk zelo dober. "Očitno so se naveličali svojih kuharskih mojstrovin," se pošali oskrbnik Aleš Štefe, prej oskrbnik Valvasorjevega doma pod Stolom, ki ste ga v preteklosti že trikrat (dvakrat v okviru Siolove akcije) izbrali za naj planinsko kočo.

Kot je povedal, s partnerico Petro skušata upoštevati smernice NIJZ, a ne moreta nadzorovati vedenja ljudi, saj to ni primarna naloga oskrbnikov.

"Če se skupina ljudi, ki gre skupaj v hribe, do lokacije pripelje v enem kombiju, potem ne moremo zahtevati, da pri nas, kjer so na prostem, sedijo vsak pri svoji mizi. To ne gre. Pa tudi sicer imajo ljudje že dovolj omejevanja," ugotavlja Štefe, ki že razmišlja o možnostih koriščenja turističnih bonov.

"Že zdaj imamo na to temo ogromno klicev, a še nimamo navodil, zato odgovorov nimam. Najbolje bi bilo, če bi en bon lahko ljudje izkoristili ob več obiskih, torej v različnih časovnih obdobjih ," predlaga Štefe. "Nekaj denimo zdaj, nekaj poleti, nekaj pa jeseni, ko ljudje množično hodijo občudovat macesne."

Prvega junija bomo v sodelovanju s Planinsko zvezo Slovenije na Siol.net začeli s šesto sezono izbora Naj planinska koča. Letošnja rdeča nit izbora bo odkrivanje manj znanih planinskih poti in planinskih postojank.

Planinski dom na Kofcah – zmagovalec akcije Naj planinska koča 2019

Tudi na Kofcah, v naj planinski koči lanskega leta po izboru bralcev našega medija, se je karantena močno poznala. Ko so se ukrepi sprostili, je bil obisk ljudi takoj izjemen.

Foto: Urban Urbanc/Sportida "Že, ko smo lahko hrano in pijačo izdajali s šanka, je bil odziv ljudi zelo dober. S strahom smo pričakovali, kaj se bo zgodilo po koncu karantene, a ni bilo potrebe, obisk je bil zelo dober, in enako je tudi zdaj," nam je povedal oskrbnik Peter Vogelnik.

Na Kofcah se trudijo upoštevati protikoronske ukrepe, kar pomeni, da natakarji nosijo zaščitne maske, na voljo so tudi razkužila, a na vedenje planincev ne morejo vplivati, pravi Vogelnik. "Nismo policisti, da bi od ljudi zahtevali, naj nam pokažejo osebne izkaznice in podobno."

Tudi na Kofcah se že poigravajo z mislijo na koriščenje turističnih bonov, a se Vogelnik boji, da bodo v planinskih kočah težko prišli v poštev.

"Planinci običajno prenočijo enkrat do dvakrat, največ trikrat, in da bi porabili celoten bon za 200 evrov, bi moral pri nas prespati osemkrat, kar pa mislim, da se ne bo prav pogosto dogajalo," se boji Vogelnik.

Koča na Kriški gori

Na Kriški gori, od koder se ponuja čudovit razgled na celo Gorenjsko, so glede priložnosti, ki jo prinašajo turistični boni, bolj optimistični, a hkrati še zadržani, saj je v zvezi s koriščenjem še vedno precej neznank.

"Morda bi lahko en planinec z bonom plačal za celo skupino," razmišlja Anže, ki je v času karantene skupaj z oskrbnikom Denisom Berro, s katerim skrbita za gostoljubje na Kriški gori, obdobje karantene izkoristil za delovne akcije, ki bi sicer na vrsto prišle šele po sezoni. "Ogromno stvari se je spremenilo in popravilo na Kriški gori, med drugim smo postavili tudi novo gugalnico," je povedal.

Foto: Mitja Drobež V Koči, ki je sicer z izjemo ponedeljkov odprta vse dni v letu, so v času dvomesečnega zaprtja pošteno občutili upad obiska in prihodka. Odkar je koča spet odprta, je obisk tako dober, kot je bil pred pandemijo, je povedal Anže, ki se mu zdi, da so obiskovalci zdaj precej bolj sproščeni kot pred koronakrizo.

Oskrbnika se trudita čim bolj spoštovati ukrepe in smernice NIJZ, od zagotovitve razkužil do primernih razmikov med mizami, a kot pravi Anže, obiskovalcem ne moreta "soliti pameti" in jim ukazovati, kako se morajo vesti, niti ne moreta preverjati, ali so planinci, ki sedijo za isto mizo, iz istega gospodinjstva oziroma ali sedijo na primerni razdalji, ali ne. "Vloge inšpektorja ne moremo opravljati. Želimo si čim več strank, ne pa, da jih odganjamo," pravi.

Roblekov dom na Begunjščici

Foto: Bojan Puhek Tudi oskrbnik Roblekovega doma na Begunjščici Boris Selko že razmišlja o tem, kako izkoristiti možnost koriščenja turističnih bonov v njihovi koči, a se boji, kako bodo ljudje na enem mestu lahko porabili tako vsoto, saj, kot pravi, niso tako dragi kot v Portorožu.

Morda bi bilo bolj smiselno, če bi ljudem ponudili kartico z isto vsoto kot na bonih in bi jo uporabniki črpali po želji, razmišljajo na Roblekovem domu, priljubljeni planinski postojanki, ki ste jo leta 2017 izbrali za naj planinsko kočo.