Zloraba turističnih bonov? Na vladi pravijo, da je to kriminal.

Ekipa oddaje Planet 18 je Bioterme Mala Nedelja povprašala za počitniško ponudbo, ki bi jo lahko štiričlanska družina z dvema mladoletnima otrokoma plačala s turističnimi boni, ki jih je vlada v okviru tretjega protikoronskega kriznega paketa razdelila državljanom za ponovni zagon slovenskega turizma.

Do turističnih bonov bodo upravičeni državljani s stalnim prebivališčem v Sloveniji, in sicer rojeni do vključno leta 2002 v višini 200 evrov, mlajši pa v višini 50 evrov. Unovčiti jih bo mogoče za plačilo nočitve oziroma nočitve z zajtrkom v nastanitvenih objektih v Sloveniji.

Cena paketa, plačanega z boni, višja od cene običajnega paketa

Paket Poletje FM, ki ga ponujajo v Biotermah Mala Nedelja in v katerem so vključeni desetdnevna nočitev s polpenzionom, neomejeno kopanje v bazenih termalnega parka dnevno od 8. do 21. ure, na dan prihoda in na dan odhoda možnost kopanja ves dan brez plačila, kopalni plašč v času bivanja, neomejen vstop v svet savn in fitnes ter parkirno mesto tik ob hotelu oziroma parkirno mesto v garaži z doplačilom 3,50 evra na dan, brez unovčenja turističnega bona znaša 570 evrov na osebo. Otroka, stara štiri in osem let, pa imata v tej ponudbi vštet stoodstotni popust. Za družinski paket bi tako odšteli 1.140 evrov brez takse.

Ista ponudba pa bi, če bi želeli unovčiti turistične bone, na osebo znašala 550 evrov, a bi bila končna cena kljub temu za tretjino višja. Za družinski paket bi ob unovčitvi bonov odšteli 1.650 evrov. Končni znesek je višji, ker mladoletna otroka v tem primeru ne bi bila upravičena do stoodstotnega popusta, temveč zgolj 50-odstotnega.

Cena paketa Poletje FM brez unovčenja turističnih bonov Cena paketa Poletje FM z unovčitvijo turističnih bonov Na osebo: 570 evrov, otrokoma, starima štiri in osem let, pripada 100-odstotni popust, končna cena: 1.140 evrov brez turistične takse. Na osebo: 550 evrov, otrokoma, starima štiri in osem let, pripada 50-odstotni popust, končna cena: 1.650 evrov brez turistične takse.

