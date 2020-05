Vlada predstavlja nove ukrepe. Kaj bo o svoji usodi povedal Počivalšek #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vlada na novinarski konferenci javnosti predstavilja protikrizne ukrepe iz tretjega protikorona paketa. Na konferenci sodelujejo minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj, minister za finance Andrej Šircelj ter uradni vladni govorec Jelko Kacin. Novinarsko konferenco v živo prenašamo na Siol.net.

Vlada je na včerajšnji seji zaključila obravnavo ukrepov iz tretjega protikorona paketa. Predlog tretjega protikoronskega zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic in odpravo epidemije bolezni covid-19 vsebuje začasne ukrepe na področju dela, javnih financ, gospodarstva, kmetijstva, gozdarstva in prehrane, štipendij, subvencije študentske prehrane, visokega šolstva, infrastrukture in javnega naročanja. Vlada je vsebino tretjega protikorona paketa danes predstavila poslancem koalicije ter ga nato še sprejela na dopisni seji, jutri pa bo zakon romal v Državni zbor, je na današnji novinarski konferenci o aktualnem dogajanju v zvezi z novim koronavirusom povedal uradni vladni govorec Jelko Kacin.

Kot je na začetku dejal minister za finance Andrej Šircelj, je vlada danes določila in obravnavala tako imenovani poroštveni zakon za instrument SURE s katerim bo financiran inštitut skrajšenega delovnega časa. Kot je povedal minister, je ta zelo pomemben za slovensko gospodarstvo, ker zagotavlja določeno fleksibilnost pri načrtovanju poslovnih procesov. "Delavcem, ki ne delajo za poln delovni čas bo nadomestilo za ta manjko dela dejansko plačala država," je zagotovil Šircelj.