Na odboru burna razprava o kadrovanju posameznih vlad

Na odboru za notranje zadeve se je razvila burna razprava o kadrovanju vlade Janeza Janše in njene predhodnice, vlade Marjana Šarca. V opoziciji so Janševi vladi očitali, da je po imenovanju na hitro zamenjala ključne ljudi v varnostno-obveščevalnem sistemu, medtem ko so predstavniki koalicije opozarjali, da Šarčeva vlada pri tem ni nič zaostajala.

Kot je v uvodu seje povedal Nik Prebil iz LMŠ, ki je zahtevala razpravo o kadrovskih zamenjavah, je trenutna vlada že na prvi seji zamenjala generalno direktorico policije, načelnico generalštaba Slovenske vojske (SV) in generalnega direktorja Obveščevalno-varnostne službe ministrstva za obrambo.

Nato so sledili imenovanje direktorja Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova), zamenjava generalne direktorice Urada RS za preprečevanje pranja denarja, zamenjava direktorja uprave kriminalistične policije in zamenjava generalnega direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU), piše STA.

Minister Hojs očitke o političnem kadrovanju zavrnil

V LMŠ po Prebilovih besedah ne oporekajo dejstvu, da ima vlada zakonsko pristojnost imenovanja nekaterih funkcionarjev, vendar glede na to, da so se zamenjave zgodile v dveh mesecih, sumijo, da je v ozadju interes po popolnem obvladovanju varnostno-obveščevalnih služb. V ozadju bi lahko bil tudi interes SDS, da se prikrije nepravilnosti pri financiranju nekaterih medijev, ki so ji blizu, ali nabavah zaščitne opreme, je dejal.

Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je očitke o političnem kadrovanju zavrnil. Kot je dejal, je že na zaslišanju kot kandidat za ministra v DZ povedal, da se mu zdi delo policije premalo učinkovito ter da meni, da je treba policijo in njeno kriminalistično službo prevetriti.

Notranji minister Aleš Hojs Foto: STA

Za menjavo direktorja NPU Darka Muženiča, ki jo v LMŠ navajajo kot najbolj problematično, je dejal, da je ni izvedla vlada, temveč vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Anton Travner. Ob tem je dodal, da se v zamenjave, ki jih načrtuje direktor policije, ne spušča, "pričakujem pa, da se bodo izvedle". "Pričakujem namreč, da bo policija delala drugače," je dejal.

"Menjave niso nič posebnega"

Na sploh pogled v zgodovino po Hojsovih besedah pove, da menjave, ki jih navajajo v LMŠ, niso nič posebnega. V času, odkar je Slovenija samostojna, so se namreč notranji ministri v povprečju menjali na nekaj manj kot dve leti. Pri tem je v zadnjih 22 letih povprečni mandat generalnega direktorja policije trajal 1,5 leta, mandat direktorja NPU pa od ustanovitve tega organa leta 2010 1,25 leta.

Poslanec DeSUS Robert Polnar je naredil izračun menjav vodilnih v posameznih ustanovah med nekdanjo Šarčevo vlado. Pri policiji je do zamenjave minilo 21 dni, pri upravi kriminalistične policije 11 dni, pri Sovi 14 dni, pri obveščevalno-varnostni službi ministrstva za obrambo 28 dni, pri Slovenski vojski 75 dni, je naštel. Zadnje sicer po Polnarjevem mnenju ni nič posebnega. "Vlada je le opravila svoje delo, to je, da vlada," je dejal, poroča STA.

Poslanec Robert Polnar Foto: STA

Prebil je ob navedbah, da je Šarčeva vlada zamenjala tudi Muženiča, opozoril, da ta na mesto generalnega direktorja NPU ni bil imenovan po zamenjavi prejšnjega direktorja, temveč zato, ker je temu potekel mandat.

Sporna imenovanja

Da je ključno vprašanje, ali se je zamenjava zgodila predčasno ali ker je nekomu potekel mandat, meni tudi Maša Kociper (SAB). Na sploh se moramo po njenih besedah tudi vprašati, kaj si želimo kot družba. "Če kot družba mislimo, da je treba vsakič, ko se zamenja vlada, zamenjati tudi vodilni kader, imejte v koaliciji pogum in spremenite zakon. Naj bo napisano, da so vodilni položaji vezani na mandat vlade," je dejala.

Poslanki Levice Nataši Sukič se zdi najbolj sporno, da so bili na nekatera mesta imenovani ljudje, ki so povezani z nekaterimi aferami, in ljudje, ki prihajajo iz SDS. To ruši zaupanje v ustanove, v katere so bili imenovani, je dejala.

Poslanka SAB Maša Kociper Foto: STA

"Ali pričakujete, da bomo kadre izbirali tako, da bomo imenovali tudi opozicijske?! Tega si ne predstavljam. Vsak pristojni pripelje ekipo, ki ji zaupa," je odgovoril Hojs. Podobno je menil Dušan Šiško (SNS): "Če pride nov direktor v podjetje, bo s sabo pripeljal ljudi, ki jim zaupa." Gregor Perič (SMC) pa je opozoril, da so kadrovske menjave do zdaj izvajale vse vlade, brez izjeme.

V LMŠ so predlagali, naj odbor po koncu razprave sprejme sklepa, s katerima bi odbor vlado pozval, naj preneha kadrovanje, ki posega v avtonomijo varnostnih in obveščevalnih organov, ministrstvo pa, naj v 14 dneh predstavi pravno podlago za razrešitev Muženiča. Oba sklepa je odbor zavrnil, še piše STA.