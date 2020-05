Janša: Slovenija bo čez eno leto približno na predkrizni ravni

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ključno je bilo, da so ljudje razumeli, za kaj pravzaprav gre in so omejitve spoštovali, je o spopadanju z novim koronavirusom v Sloveniji dejal premier Janez Janša. Kot ocenjuje bo Slovenija čez eno leto na približno predkrizni ravni.

Predsednik vlade Janez Janša je v oddaji na Nova 24TV dejal, da je Slovenija zamudila pri razglasitvi epidemije. "Če te zamude ne bi bilo, bi bilo lažje. Marsikaj smo naredili čez noč, tvegali smo in uspelo je," je dejal in dodal, da je Slovenija dobila prvo bitko, zmagala pa še ni. Kot je dejal Janša, je Slovenija izbrala pravo taktiko. "Nismo računali na to, da se bomo kar prekužili," je dejal.

Janša meni, da se okužbe ne bi zanesle v dom za starejše v Metliki ali v šolo v Šmarju pri Jelšah, če bi Slovenija dala vsaj priporočilo državljanom, ki so se vračali s počitnic, naj bodo 14 dni v samoizolaciji.

Kot je dejal, tudi Evropska komisija priznava, da je Slovenija pravočasno sprejela ukrepe, tako da standard državljankam in državljanom ne pada, in da je sprejela prave ukrepe za pomoč državljanom in gospodarstvu.

Foto: Posnetek zaslona

"Shod gnusnega sovraštva"

Protest proti vladi še preden se je ta formirala je Janša poimenoval "shod gnusnega sovraštva".

"Tisto kar je značilno za ekstremno levico v Sloveniji je to, da prvič, to kar sama počne, skuša pripisat drugim in drugič, da stvari poimenuje ravno obratno," je dejač.

Glede zadnjih protestov je dejal, da je bilo zbiranje velikega števila ljudi izven racionalnega oziroma razumnega.

"Blaginja bistveno ne bo trpela"

Kot je dejal, bomo že čez eno leto približno na predkrizni ravni, blaginja bistveno ne bo trpela, je dejal. Glede kuponov za turistične nastanitve je dejal, da ga bodo dobili vsi prebivalci s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki bodo letos stari vsaj 18 let.

Janša se je odzval tudi na plakat z napisom "Smrt janšizmu" in na vzklikanje moškega na protestih še pred formiranjem vlade, ki je vzklikal "Ubi Janšo". "Nimam nič proti protestom, mirni protesti so del ustavnih svoboščin, grožnje s smrtjo pa to niso," je dejal. "Ekstremna levica misli, da lahko nekaznovano uporablja sovražno govorico. A sejanje sovraštva je prepovedano po ustavi in je kaznivo. Če je dejanje narejeno preko medijev, odgovarja tudi odgovorni urednik," je dejal.