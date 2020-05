Šarec o preklicu epidemije: vlada gre iz ene skrajnosti v drugo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanji premier in prvak LMŠ Marjan Šarec se je danes na Twitterju odzval na sinočnjo odločitev vlade, da po dveh mesecih prekliče epidemijo novega koronavirusa. Kot je zapisal Šarec, gre vlada iz ene skrajnosti v drugo. Ob tem je opozoril na svarila Bojane Beović, vodje strokovne posvetovalne skupine na ministrstvu za za zdravje, da preveč sproščeno vendarle ne smemo ravnati.

"Iz ene skrajnosti v drugo. Brez vnaprejšnje priprave, kar čez noč. Medtem ko Bojana Beović svari, da preveč sproščeno vendarle ne smemo ravnati, vlada (bolje rečeno Janša, drugi so bolj statisti) razglasi konec epidemije. Kar na dopisni seji. Srednje poti ni, samo skrajnost," je na Twitterju zapisal Marjan Šarec in ob tem priložil tudi sporočilo iz vladnega urada za komuniciranje.

Janša: Slovenija ima najboljšo epidemiološko sliko v Evropi

Premier Janez Janša je sicer že včeraj na svojem profilu na Facebook zapisal, da ima Slovenija najboljšo epidemiološko sliko v Evropi, kar omogoča tudi preklic splošne epidemije, to pa se bo verjetno pokrilo z datumom, s katerim se iztekata tudi prva dva protikornska svežnja. Večina ukrepov iz teh dveh svežnjev se bo iztekla konec maja.

S tem ko je vlada razglasila konec epidemije, je preprečila, da bi ukrepi iz prvih dveh protikoronskih svežnjev veljali do konca junija. Zakona o interventnih ukrepih namreč določata, da ukrepi nehajo veljati 31. maja, vendar le, če se epidemija prekliče do 15. maja.

Včeraj je bilo iz vrst stroke sicer slišati pomisleke glede preklica epidemije, saj da se trenutno šele sproščajo nekateri ukrepi, zato je težko oceniti, kaj bo to prineslo. A preklic epidemije še ne pomeni konca ukrepov - nekateri izmed teh so še vedno v veljavi, kot na primer prepoved zbiranja na javnih mestih do 50 ljudi.