Janša: S smrtjo grozijo meni in 220 tisoč volivcem #video

Predsednik vlade Janez Janša je v državnem zboru opozoril, da mu na protivladnih protestih kolesarjev javno grozijo s smrtjo. "Nosijo se majice z grožnjo s smrtjo, nosijo jih osebe, ki so znane," je dejal Janša in zbranim pokazal fotografije protestnikov z napisi Smrt janšizmu, svoboda narodu. Kot je poudaril, se s smrtjo grozi neposredno njemu pa tudi volivcem SDS. Pristojne organe je javno vprašal, ali imamo pri nas pravno državo ali pa se lahko s smrtjo grozi tistim, ki jih imajo nekateri za drugorazredne.

Predsednik vlade Janez Janša se je pri kritikah na račun protestnikov, opozicije, policije, tožilstva in sodstva skliceval na 297. kazenskega zakonika. "Na protestih, kamor pridno hodite in vabite, se grozi s smrtjo," je očital delu opozicije. "S smrtjo se grozi javno. Nosijo se majice z grožnjo s smrtjo, nosijo jih osebe, ki so znane. S smrtjo se grozi na sejah vodstvenih organov javne radiotelevizije. Tri ure je trajala seja, tri ure so sejali pod transparentom, kjer se je grozilo s smrtjo 220 tisočim, ki so volili za SDS, in to v času, ko je bila stranka v opoziciji," je dejal Janša.

Ob tem je poslancem v dvorani pokazal več fotografije protestnikov z napisi Smrt janšizmu, svoboda narodu. "Grozi se s smrtjo neposredno meni. Sprašujem pristojne na policiji, tožilstvu in sodiščih, ali imamo v Sloveniji pravno državo, ali zakoni veljajo za vse enako, ali se lahko grozi s smrtjo tistim, ki jih imate za drugorazredne. Takšne stvari so se dogajale v Berlinu v 30. letih in vemo, kaj je iz tega nastalo," je dejal Janša in dodal, da so bile omenjene fotografij objavljene tudi na spletnem mediju RTV Slovenija.

Kako grožnje obravnavajo na policiji, tožilstvu in sodiščih?

Vprašanja o ravnanju pristojnih institucij in o razpletu morebitnih že sproženih predkazenskih, kazenskih in sodnih postopkih v zvezi z grožnjami, ki jih je navedel Janša, smo poslali na policijo, tožilstvo in vrhovno sodišče. Pojasnila in odgovore pristojnih institucij bomo objavili, ko jih bomo prejeli.

Člen 297. kazenskega zakonika, na katerega se je skliceval Janša, sicer določa, da se tistega, ki javno spodbuja ali razpihuje sovraštvo, nasilje ali nestrpnost, ki temelji na narodnostni, rasni, verski ali etnični pripadnosti, spolu, barvi kože, poreklu, premoženjskem stanju, izobrazbi, družbenem položaju, političnem ali drugem prepričanju, invalidnosti, spolni usmerjenosti ali katerikoli drugi osebni okoliščini, in je dejanje storjeno na način, ki lahko ogrozi ali moti javni red in mir, ali z uporabo grožnje, zmerjanja ali žalitev, kaznuje z zaporom do dveh let. V tretji alineji omenjeni člen pravi, da se v primeru, če je dejanje storjeno z objavo v sredstvih javnega obveščanja ali na spletnih straneh, s prej omenjeno kaznijo kaznuje tudi odgovorni urednik medija.