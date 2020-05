"Janši ni preostalo nič drugega, kot da pove, da gre za medijsko vojno"

Premier Janez Janša je v ponedeljek na Facebooku delil zapis, v katerem je bil spet kritičen do nekaterih slovenskih novinarjev in medijev.

Janezu Janši ni preostalo nič drugega, kot da javnosti pove, da gre za medijsko vojno, saj bi se napadi medijev nanj tudi v primeru mehkejše politike nadaljevali, premierjev zapis o medijih in novinarjih komentira politični analitik in svetovalec NSi Sebastjan Jeretič. Andraž Zorko iz Valicona medtem meni, da sporočilo Janševega zapisa lahko razumemo zgolj v kontekstu več desetletij trajajočih konfrontacij med prvakom SDS in nekaterimi slovenskimi mediji. Urednik portala Domovina.je Rok Čakš pa na drugi strani opozarja, da je neuravnoteženost slovenskega medijskega prostora že desetletja ena od večjih frustracij slovenske pomladne politike.

Premier Janez Janša je v ponedeljek zvečer na Facebooku delil daljši zapis z naslovom Vojna z mediji: Basen o nas žabah, skuhanih v mlačni vodi ter grožnjah s smrtjo. "Poklicno skupino, ki se je znotraj zahodne civilizacije najprej oklicala za sedmo silo, nato za četrto (neizvoljeno) vejo oblasti, na koncu pa kar za moralnega razsodnika nad politično korektnostjo, danes vse težje prepoznavamo kot nekaj dobrega, saj v resnici niso več ne eno ne drugo ne tretje," je bil do medijev in novinarjev kritičen Janša.

Celoten zapis predsednika vlade si lahko preberete na tej povezavi.

"Vojne z medij nikoli nikjer ni bilo, lahko pa se razbijajo monopoli laži"

"Medijska konkurenca je pomembnejša od vsake druge oziroma je predpogoj demokratične družbene ureditve in svobodne družbe nasploh. Posameznik vojne z mediji torej res ne more dobiti, ker takšne vojne ni in je nikoli nikjer ni bilo. Lahko pa se razbijajo monopoli laži," je med drugim poudaril premier, ki se je v nadaljevanju zapisa obregnil tudi ob poročanje slovenskih medijev.

"Totalitaristi so svoje nasprotnike vedno najprej razorožili, nato pa postrelili. Medijsko in fizično. Najprej prvo, nato drugo. Najprej diskreditacija, nato likvidacija. Če je potrebno, tudi fizična. Mogoče v mlačni vodi sploh niste opazili, da grožnje s smrtjo in pozive k umorom na levičarskih shodih RTV Slovenija, POP TV in ostali 'mediji' iz iste jate obravnavajo kot nekaj 'normalnega', celo samoumevnega," je menil Janša. Ljudi je pozval, naj ne čakajo, saj pod kotlom močno gori: "In v bistvu kuhajo vas, ne vlade."

Jeretič: Janša z nobeno drugo strategijo ne bi mogel obrniti medijev

Politični analitik in svetovalec NSi Sebastjan Jeretič poudarja, da se je Janša za objavo omenjenega zapisa odločil v času, ko je opozicija skupaj z nekaterimi mediji v polni ofenzivi proti njemu in njegovi vladi. Kot pojasnjuje Jeretič, se glede na konkretne okoliščine popolnoma strinja s to potezo predsednika vlade: "Janša z nobeno drugo strategijo ne bi mogel obrniti medijev, saj so tisti, ki so proti njemu politično angažirani. Tudi v primeru neke mehke politike bi ti mediji napade nanj nadaljevali z enako močjo."

Predsedniku vlade po njegovih besedah tako ne preostane nič drugega, kot da javnosti pove, da gre za medijsko vojno, in da ljudje na medijska poročila začnejo gledati z nekega drugega zornega kota. "Ta strategija je bolj usmerjena k ohranjanju tistega dela volilnega telesa, ki ga Janša že ima, kot pa pridobivanju novih volivcev. Takšno delovanje je sicer bolj kot za Janšo in SDS zahtevno za koalicijske partnerje, ki so pod največjim pritiskom, v tem primeru trenutno še najbolj DeSUS in SMC," razlaga Jeretič.

"Janša z nobeno drugačno strategijo ne bi mogel obrniti medijev, saj so tisti, ki so proti njemu politično angažirani. Tudi v primeru neke mehke politike bi ti mediji napade na njega nadaljevali z enako močjo," meni politični analitik Sebastjan Jeretič. Foto: Ana Kovač

Kot poudarja politični analitik, volivcev s takšno potezo seveda ni mogoče odvrniti od spremljanja osrednjih medijev, se jim pa lahko doda dodaten filter interpretacij v smislu, da ne gre za objektivno, temveč politično angažirano poročanje novinarjev: "Televizija je pri nas še vedno dominanten kanal, prek katerega si javnost ustvarja politično mnenje. Za Janšo je tukaj ključno, kako nevtralen del volilnega telesa, ki ni politično angažiran in malo manj spremlja politično dogajanje, na koncu razume celotno sliko."

Po njegovih besedah je za aktualno vlado trenutno najpomembnejše, da preživi do poletja ter da premaga vse trenutne ovire na čelu z interpelacijo gospodarskega ministra Zdravka Počivalška, nato pa za jesen pripravi določene strukturne reforme in začne dominirati v agendi, ki bo javnosti pokazala neke rezultate. "To bi mogoče lahko vsaj neki nevtralen del javnosti pritegnilo k Janši, tako kot na primer leta 2004, ko je na volitvah na svojo stran dobil sredinski del javnosti, ki se je naveličal LDS," meni Jeretič.

Zorko: Gre za nadaljevanje obračuna med premierjem in določenimi mediji

Ustanovitelj in direktor agencije Valicon Andraž Zorko medtem poudarja, da sporočilo Janševega zapisa lahko razumemo le v enem kontekstu, in sicer v kontekstu dlje časa trajajoče konfrontacije med Janšo in določenimi mediji, ki ima že precej dolgo brado oziroma traja že več desetletij. "Gre za nadaljevanje tega obračuna s to razliko, da zdaj Janša govori kot predsednik vlade, kar je najmanj nenavadno, če že ne skrb vzbujajoče," meni Zorko.

Tovrstna kritika je po njegovih besedah namreč pričakovana za vodjo opozicije, s položaja moči, kot jo ima predsednik vlade, pa je precej neobičajna: "Verjamem tudi, da je za ljudi, ki so zaposleni v teh medijih, upravičeno skrb vzbujajoča, še posebej ob uporabi izraza, kot je vojna." Ko gre za Janševe kritike na račun slovenskih medijev, politični analitik najprej poudarja, da je dejstvo, da je slovenski politični prostor bolj lev kot desen.

"Medijske krajine Janša s tem ne bo spremenil, političnih razmerij pa tudi ne, tako da gre le za utrjevanje položajev," poudarja ustanovitelj in direktor agencije Valicon Andraž Zorko. Foto: Ana Kovač

Medtem ko nekateri to pripisujejo neuravnoteženosti medijskega prostora, Zorko meni, da so mediji v tem primeru odraz družbe. Nekateri mediji iz prejšnjega sistema so sicer na trgu imeli tako imenovano nepošteno prednost, vendar pa je od osamosvojitve minilo že 30 let, pravi Zorko: "Časovno gledano smo že na dveh tretjinah preteklega obdobja, za katerega je bilo značilno medijsko enoumje. Resnično dvomim, da je bilo premalo časa za vzpostavitev naravne uravnoteženosti medijskega prostora."

Dodaja, da je Janša premier, ki je funkcijo nastopil skorajda istočasno z razglasitvijo epidemije covid-19: "Verjame, da je zmagovalec epidemije, in želi ta 'kapital' prenesti na preostala področja, v njegovem slogu bi rekel, da na preostala področja boja. Njegov način delovanja je že vrsto let konfrontacija, ne glede na to, ali nastopa kot vodja opozicije ali kot predsednik vlade." Na včerajšnji zapis Janše po njegovih besedah tako lahko gledamo kot na nadaljevanje te konfrontacije, le z drugega položaja: "Medijske krajine Janša s tem ne bo spremenil, političnih razmerij pa tudi ne, tako da gre le za utrjevanje položajev."

Čakš: Janša za širjenje imunosti svojih volivcev proti osrednjim medijem

"Janez Janša se je s svojo SDS odločil za strategijo širjenja imunosti svojih volivcev na poročanje osrednjih medijev," potezo predsednika vlade komentira urednik portala Domovina.je Rok Čakš. Foto: osebni arhiv Urednik portala Domovina.je Rok Čakš pa na drugi strani poudarja, da je objektivno dejstvo, da slovenski medijski prostor ni uravnotežen in da so osrednji mediji do desnosredinske oblasti tradicionalno bolj kritični kot do levosredinskih in levih vlad.

"Pri političnih strategih desno od sredine se zato pojavljata dva koncepta, kako se spoprijeti s tem izzivom. Če to ponazorimo v besednjaku aktualne situacije: ali se umikati, izogibati, samoizolirati ali pa s strategijo konfrontacije doseči kolektivno imunost pri lastni volilni bazi. Janez Janša se je s svojo SDS odločil za strategijo širjenja imunosti svojih volivcev proti poročanju osrednjih medijev," potezo Janše komentira Čakš.

Neuravnoteženost slovenske medijske krajine je po njegovih besedah že desetletja ena od večjih frustracij tako imenovane slovenske pomladne politike in civilne družbe. "To še posebej boli na primeru nacionalne RTV Slovenija, ker jo pač obvezno financiramo vsi davkoplačevalci. In če se razmerij že ne da uravnotežiti, lahko proti poročanju večinskih medijev razvijemo vsaj imunost," strategijo, za katero se je odločil Janša, opisuje Čakš.

Na vprašanje, zakaj se je premier in prvak SDS v tem trenutku odločil za takšno strategijo, pa urednik portala Domovina.je odgovarja, da se je Janševa vlada po tem, ko je uspešno zajezila širjenje nalezljive virusne bolezni ter med ljudi razdelila tri milijarde evrov, znašla v protiofenzivi medijev in protestnikov. "Janšo in celotno vlado do neke mere to nedvomno jezi in frustrira," pravi Čakš in dodaja, da se je SDS odločila, da se bo temu agresivno zoperstavila ne glede na posledice oziroma odzive, ki bodo temu sledili.

"Pravzaprav kritični odziv 'nasprotne strani' v tem primeru pomaga utrjevati kolektivno imunost njenih volivcev proti poročanju medijev, ki jih imajo v SDS za 'lažne novice', ter hkrati ponuditi lastne kanale obveščanja in ozaveščanja tega občinstva. To seveda ni inovativna domislica te stranke, temveč preverjeno učinkovita strategija, skopirana od ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Videli bomo, v kolikšni meri se lahko obnese v slovenskih razmerah," še pojasnjuje Čakš.