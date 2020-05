Gantar: Če zahteve DeSUS ne bodo upoštevane, se v koaliciji ne vidimo več

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Nagibam se k odhodu, če zadeve v koaliciji ne bodo potekale na drugačen način in če ne bomo mogli že v kratkem izpeljati določenih stvari, za katere se zavzema naša stranka," je za Dnevnik dejal Tomaž Gantar, zdravstveni minister iz vrst DeSUS. Predsednica stranke Aleksandra Pivec meni, da je medijsko "prikazovanje navideznega razhajanja in razkola znotraj DeSUS" poskus destabilizacije stranke in padca celotne vlade.

Gantar je za Dnevnik še dejal, da pričakuje, da bodo na četrtkovi seji sveta stranke ponovno obravnavali prioritete DeSUS in postavili rok, do kdaj je treba narediti določene premike, sicer sodelovanje v koaliciji ne bo več v interesu stranke upokojencev. Ena od stvari, ki je za DeSUS izjemno moteča, je po Gantarjevih besedah odpiranje ideoloških tem, k čemur se vedno znova zateka največja vladna stranka SDS, še piše Dnevnik.

Pivčeva: Poskus destabilizacije stranke in padca celotne vlade

Predsednica stranke Aleksandra Pivec meni, da je medijsko "prikazovanje navideznega razhajanja in razkola znotraj DeSUS" poskus destabilizacije stranke in padca celotne vlade. "Bili smo uspešni v boju proti epidemiji. Z dobrim delom za našo domovino bomo v DeSUS nadaljevali," je napovedala na Twitterju in dodala ključnik "nedamoseprovokacijam".

O domnevnem nezadovoljstvu v DeSUS je slišati že nekaj tednov. Zadnje dni, skoraj štiri mesece po kongresu, na katerem je Aleksandra Pivec prevzela vodenje stranke, pa mediji v večji meri poročajo o nezadovoljstvu strankine mreže oz. vodstva lokalnih organizacij. Kritični naj bi bili do komunikacije vodstva s strankino mrežo in do drže DeSUS v vladi pod vodstvom Janeza Janše, piše STA.

Razhajanja je čutiti tudi v vodstvu DeSUS. Slednje je v petek razpravljalo o pričakovanjih strankine mreže, v tej luči pa so se pogovarjali tudi o zamenjavi generalne sekretarke Nine Stankovič, je v ponedeljek potrdil vodja poslancev DeSUS Franc Jurša.

Organizacijske zadeve za "nekoga bolj operativnega"

Stankovičeva je še vedno generalna sekretarka, po besedah Jurše pa razmišljajo o tem, da bi začela opravljati del nalog s področja odnosov z javnostjo, nekatere organizacijske zadeve, ki zadevajo organizacijo na terenu, pa bi dodelili nekomu drugemu, ki bi bil po njegovih navedbah malo bolj operativen.

Stankovičeva je bila sicer v preteklosti predstavnica za odnose z javnostmi v DeSUS ter nazadnje na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki ga vodi Pivčeva. Ob napovedi Pivčeve, da bo na januarskem kongresu izzvala dolgoletnega predsednika stranke Karla Erjavca, pa je bila Stankovičeva v njeni ožji ekipi, še piše STA.