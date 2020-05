Tožilstvo zavrglo ovadbo zoper Pahorja, Tonina in Hojsa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Novomeško okrožno državno tožilstvo je zavrglo kazensko ovadbo zoper predsednika republike Boruta Pahorja, obrambnega ministra Mateja Tonina in notranjega ministra Aleša Hojsa, ki na nedavnem obisku območja ob reki Kolpi niso upoštevali primerne varnostne razdalje za preprečitev okužb z novim koronavirusom. Ovadbo je zoper trojico in druge neidentificirane osebe vložila Socialistična partija Slovenije (SPS).

Časnik Delo poroča, da je novomeško okrožno državno tožilstvo zavrglo kazensko ovadbo, ki jo je zoper predsednika države Boruta Pahorja, obrambnega ministra Mateja Tonina in notranjega ministra Aleša Hojsa vložila SPS. Zunajparlamentarna stranka je omenjenim visokim državnim funkcionarjem očitala, da so s tem, ko med sprehajanjem na območju slovensko-hrvaške meje niso upoštevali primerne varnostne razdalje, storila kaznivo dejanje.

V SPS so nad odločitvijo tožilstva razočarani, poroča Delo. Višji državni tožilec in vodja novomeškega okrožnega državnega tožilstva Srečko Hočevar pa je za časnik pojasnil, da naznanjeno dejanje ni kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti. "Kaznivo dejanje je podano le, če storilec s svojim ravnanjem povzroči razširitev nalezljive bolezni," je pojasnil Hočevar in dodal, da lahko o potencialnem kaznivem dejanju govorimo le, če storilec s svojim ravnanjem prenese okužbo na vsaj enega človeka.