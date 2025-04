Leon Cizelj je trenutno vodja odseka za reaktorsko tehniko na IJS in profesor na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Poleg njega in Zalarja sta se za vodenje instituta potegovala tudi Špela Stres in Žiga Gosar, so še pojasnili v IJS.

Cizelj je povedal, da mu je v čast in veselje sodelovati s kolektivom 1.300 znanstvenikov, ki so tako doma kot po svetu znani po odličnem delu. Med svojimi prioritetami je naštel krepitev poslovnih procesov in tehnologije instituta.

Zalar je položaj direktorja IJS nastopil 1. decembra 2020, pred njim je od leta 2005 institut vodil Jadran Lenarčič.

V času epidemije reden gost na malih zaslonih

Cizlja javnost pozna tudi po tem, da je v času epidemije koronavirusa napovedoval gibanje števila okuženih. Ker so bile te napovedi praviloma črnoglede, je razburjal tudi del zdravstvene stroke, ki mu je očitala, da uporablja vprašljive metode in svoje napovedi prilagaja potrebam vlade Janeza Janše.