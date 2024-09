Generalna direktorica Cankarjevega doma Uršula Cetinski je po neuradnih informacijah POP TV dobila podporo tako strokovnega sveta kot sveta zavoda za nov mandat na vrhu naše največje kulturne ustanove. Člani sveta so jo podprli kljub očitkom o domnevno netransparentnem delovanju. Domnevne nepravilnosti so pod lupo vzeli tudi kriminalisti NPU.

Po poročanju POP TV je pri oddajanju prostorov Cankarjevega doma v najem prihajalo do spornih praks. Med drugim naj bil prostore v najem oddajali v zameno za donirane knjige. Na ta način sta do brezplačne dvorane prišla tudi dva vidna politika – predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič in nekdanji predsednik države Borut Pahor.

Na POP TV so v zvezi s tem želeli dostop do dokumentacije – med drugim pogodbe z založbo Beletrina, pogodbe o kompenzaciji najema dvoran v zameno za donirane knjige in pogodb, ki jih je Cankarjev dom sklenil z zvezo Lions klubov –, a so do nje prišli šele po posredovanju informacijske pooblaščenke, ki je vodstvu Cankarjevega doma zagrozila z denarno kaznijo. So pa zneske na pogodbah počrnili, saj da je cenik za oddajo prostorov poslovna skrivnost.

NPU vodi predkazenski postopek

Sporna naj bi bila tudi vloga skrbnice pogodb za gostinske storitve v Cankarjevem domu Brede Pečovnik, ki velja za desno roko Cetinski. Njena družina ima namreč nad Mariborom v lasti večji vinograd, podjetje pa v Cankarjevem domu skrbi za gostinsko ponudbo. Prav njena vina naj bi stregli na vseh tamkajšnjih dogodkih, tudi tistih, ki jih v okviru javne službe plačuje kulturno ministrstvo.

Domnevne nepravilnosti pod vodstvom Cetinski so pod lupo vzeli tudi kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada. Kot so potrdili za televizijo, vodijo predkazenski postopek, v katerem preverjajo več sklopov domnevnih nepravilnosti.

Zadnjo besedo pri izbiri generalne direktorice Cankarjevega doma bo imela ministrica za kulturo Asta Vrečko, ki ni zavezana k upoštevanju mnenja sveta zavoda niti ne strokovnega sveta.

Razpis za generalnega direktorja največjega slovenskega kulturnega in kongresnega središča je ministrstvo objavilo konec maja, poleg Cetinski pa so prijavo oddali še Mara Ambrožič Verderber, Jure Novak in Žiga Predan.