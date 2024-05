Predsednik sveta Cankarjevega doma o domnevnih nepravilnostih: Žalijo naš ugled

Potem ko je generalna direktorica Cankarjevega doma Uršula Cetinski v ponedeljek zavrnila očitke o domnevnih nepravilnostih v Cankarjevem domu (CD), se je odzval še predsednik Sveta Cankarjevega doma Aleš Čerin. "Naš svet delovanje zavoda spremlja in nadzoruje zadnjih pet let. Vsako leto smo po predpisanih kazalnikih ocenili, da je zavod dobro voden. Medijski odzivi v zadnjih dneh ne odražajo resničnega stanja te ugledne institucije in povzročajo poslovno škodo samemu zavodu, žalijo ugled vodstva ter zaposlenih," je izpostavil v odzivu.

Cetinski je vse očitke, ki so se znašli v anonimnih prijavah, med njimi tudi neprimerno vedenje in nepravilna poraba sredstev, ostro zavrnila.

"Ostro zavračam vse očitke o neprimernem vedenju, predvsem pa o mobingu ali celo (fizičnem) trpinčenju zaposlenih," je glede odnosa do zaposlenih zapisala Cetinski. Med drugim je dodala, da delujejo zakonito, varčno in transparentno, tako na področju delovne zakonodaje kot na vseh ostalih področjih. Vsakoletne notranje revizije, ki jih izvajajo zunanji revizorji, in so predstavljene svetu CD, jim omogočajo uvajanje popravljalnih ukrepov. "Prestali smo že različne inšpekcijske nadzore, tudi zelo temeljite in dolgotrajne, ki niso izkazali nobenih resnih kršitev, predlagani so bili zgolj manjši popravljalni ukrepi. S tem sta seznanjena tako vlada kot ministrstvo za kulturo, ki potrjuje naš program in poročila," je zapisala Cetinski.

Uršula Cetinski Foto: Siol.net

"Delajo nam škodo in kvarijo ugled"

"V zadnjih dneh se je pojavilo nekaj medijskih prispevkov, ki z izkrivljenimi informacijami prikazujejo delovanje osrednjega kulturnega in kongresnega centra Cankarjev dom. Naš sedemčlanski svet je pluralno sestavljen; dva člana imenuje ustanovitelj, eden predstavlja samozaposlene, eden nevladne organizacije, eden javne zavode, eden zaposlene v zavodu, enega pa imenuje Mestna občina Ljubljana," pa se je odzval predsednik Sveta Cankarjevega doma Aleš Čerin.

"Naš svet delovanje zavoda spremlja in nadzoruje zadnjih pet let. Vsako leto smo po predpisanih kazalnikih ocenili, da je zavod dobro voden. V zadnjih desetih letih je bil vedno pozitiven tudi poslovni izid. Strateški in vsakoletni cilji so bili vedno preseženi, program mednarodno referenčen, obisk izjemen, zavod se je dobro znašel tudi med pandemijo, ko preživetje ni bilo lahko. Medijski odzivi v zadnjih dneh ne odražajo resničnega stanja te ugledne institucije in povzročajo poslovno škodo samemu zavodu, žalijo ugled vodstva ter zaposlenih," je zapisal v odzivu.