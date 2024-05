Delovanje največjega slovenskega kulturnega središča preiskujejo nacionalni preiskovalni urad (NPU), inšpektorat za delo in računsko sodišče.

Prijava o spornem vedenju direktorice

Kot so za N1 potrdili na Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK), so oktobra lani prejeli anonimno prijavo zaposlenih o spornem vedenju direktorice Uršule Cetinski. Očitajo ji nedopusten odnos do podrejenih, mobing, nepravilnosti pri poslovanju in sporno porabo javnega denarja. Kot poroča omenjeni portal, gre za več kot 20 ljudi, "ki so v zadnjih mesecih odšli, ker niso mogli več prenesti mobinga in manipulacij direktorice, psihičnega nadlegovanja in terorja, ponižujočo, sovražno komunikacijo, verbalno, neverbalno in fizično trpinčenje, kričanje in zmerjanje". Očitajo ji tudi kršenje delovne zakonodaje, kot je neupoštevanje zakonsko predpisanih dni in ur počitka delavca.

Direktorico so na zagovor pozvali z ministrstva za kulturo, vse očitke pa je zavrnila. KPK po pregledu dokumentacije ministrstva za kulturo kršitev ni zaznala, je pa ugotovila, "da zadeva vsebuje znake kršitev predpisov ali druge relevantne informacije iz pristojnosti drugih organov".

Primer so tako predali inšpektoratu za delo in računskemu sodišču. Na inšpektoratu ga obravnavajo "tako s področja delovnih razmerij kot tudi varnosti in zdravja pri delu", na računskem sodišču pa kot prejeto pobudo za revizijo. Tudi s policije so potrdili, da je v teku predkazenski postopek NPU.

Odzvala se je tudi Uršula Cetinski, ki je povedala, da z omenjenimi postopki ni seznanjena, da je niso pozvali k sodelovanju, niti je niso zaslišali. Vse očitke o mobingu, sovražnem govoru in sporni porabi javnega denarja je zavrnila.