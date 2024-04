Mobing na inšpektoratu za delo?

Inšpektorat za delo je zajel val odpovedi, od januarja lani se je poslovilo 27 zaposlenih, domnevno tudi zaradi mobinga in slabih odnosov. Na ministrstvu za delo so z odzivi skopi, pojasnili so le, da so s tamkajšnjimi razmerami seznanjeni. Naj bi se pa glavni inšpektorici za delo Katji Čoh Kragolnik majal stolček, je izvedela STA.

Časnik Dnevnik je nedavno poročal, da je inšpektorat, ki ga od junija lani kot vršilka dolžnosti in od decembra kot direktorica s polnim mandatom vodi Katja Čoh Kragolnik, v zadnjih mesecih zapustilo več zaposlenih.

Iz pisma, ki ga je Čoh Kragolnikova poslala sodelavcem in ga je pridobila STA, izhaja, da se je večji val odhodov uslužbencev začel že z začetkom leta 2023, "nedavni odhodi, nekateri tudi povsem v dogovoru, pa so vezani predvsem na uslužbence, ki so bili na inšpektoratu zaposleni krajši čas, v obdobju od začetka leta 2023".

Očitki o verbalnem trpinčenju

Po informacijah STA pa so odhodi povezani tudi z mobingom in zelo slabimi odnosi na inšpektoratu. Po pričevanju zaposlenih naj bi namreč dolgoletna uslužbenka v finančni službi inšpektorata verbalno trpinčila več sodelavcev, in sicer z nenehno elektronsko pošto, pritiski, neprimernim glasnim in žaljivim komuniciranjem na hodnikih in pred drugimi uslužbenci, obrekovanjem. Zaposleni naj bi na to opozorili kadrovsko službo in predstojnico Čoh Kragolnikovo, a brez večjega uspeha.

Glavna inšpektorica naj za tovrstne stiske zaposlenih ne bi imela posluha, slišati je celo, da zgolj "slepo sledi" omenjeni uslužbenki finančne službe in da je ta tista, ki v resnici vodi inšpektorat. Posebej mladi naj bi zaradi slabih odnosov, ki da ovirajo delovni proces, iskali priložnosti na drugih delovnih mestih, o odhodu naj bi razmišljalo še več zaposlenih.

Na inšpektoratu so na povpraševanje STA v zvezi s trpinčenjem na delovnem mestu na kratko odgovorili, da nimajo nobene uradne prijave mobinga.

Po navedbah STA minister za delo Luka Mesec išče novega glavnega inšpektorja. Foto: STA

Krizni sestanek z ministrom Mescem

V zvezi z odhodi je na dan prišla tudi zgodba o najemanju zunanjih izvajalcev na inšpektoratu. Za opravljanje kadrovskih storitev so namreč po njenem odhodu najeli nekdanjo uslužbenko kadrovske službe, tako prakso pa je javno obsodil tudi minister za delo Luka Mesec. Kljub tej obsodbi naj v zvezi s tem na inšpektoratu ne bi bilo sprememb, t. i. outsourcing naj bi se nadaljeval.

STA je izvedela tudi, da se je Mesec pred dnevi zaradi slabih razmer sešel z vodstvom tega organa v sestavi ministrstva za delo. Na inšpektoratu so v zvezi s tem povedali le, da "redno sodelujejo z ministrstvom in ministrom Mescem glede različnih tem s področja dela inšpektorata, predstojnica sodeluje tudi na sejah kolegija ministra".

Neuradnih informacij, da je minister za delo nezadovoljen s Čoh Kragolnikovo in da že išče novega glavnega inšpektorja, niso komentirali. Po informacijah STA naj bi sicer na ministrstvu na to funkcijo že snubili druge ljudi, a imajo pri iskanju ustreznih kandidatov težave.

So pa na ministrstvu za delo glede dogajanja na inšpektoratu skopi s pojasnili. Za STA so navedli le, da so s tamkajšnjimi razmerami seznanjeni. Z vodstvom inšpektorata so že opravili razgovor in se dogovorili, kako zadeve urediti, so potrdili. Kot so še zatrdili, delajo vse, kar je v njihovi moči, da izboljšajo delo in učinkovitost inšpektorata.