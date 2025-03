V agenciji Workforce zatrdili, da so filipinski vozniki že preseljeni

Kadrovska agencija Workforce je, potem ko so mediji ta teden poročali o neprimernih bivalnih razmerah skupine 11 filipinskih delavcev, te v sredo preselila. V agenciji so danes znova obžalovali, da poslabšanja razmer niso zaznali že prej, in dodali, da uvajajo dodatne mehanizme nadzora in pomoči, saj želijo v prihodnje preprečiti podobne situacije.

Agencija je filipinskim delavcem zagotovila nadomestno namestitev v bližnjem hostlu. Delavci so za nastanitev na prejšnji lokaciji plačevali 200 evrov mesečno, kar je vključevalo najemnino in vse obratovalne stroške, kot so električna energija, voda, internetna povezava ter stroški ogrevanja. Prav toliko jih bo bivanje stalo tudi v hostlu, saj bo razliko v najemnini poravnal Workforce, so danes sporočili iz podjetja.

Danes ob 14.30 bosta izjavi za javnost v zvezi z razkritjem delovnih in bivanjskih razmer filipinskih delavcev podala državni sekretar na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Dan Juvan in glavna inšpektorica inšpektorata za delo Katja Čoh Kragolnik.

Ponovili so, da so notranjost sporne hiše novembra lani celovito prenovili. V sklopu prenove so položili nove laminate, uredili so novo elektroinštalacijo in prebelili bivanjske prostore. Januarja je agencija zamenjala tudi okna, in sicer je lesena zamenjala z novimi plastičnimi, ki jih je imela že prej naročena, so dodali.

"Po vselitvi so delavci agenciji sporočali določene težave, na katere se je agencija sproti odzivala. Na njihovo pobudo so bili zagotovljeni dodatni radiatorji, popravljena je bila električna varovalka, po zamenjavi oken pa so delavci poročali o nastanku plesni. Ob tem jim je agencija podala napotke za zračenje prostorov, vendar ni opravila dodatnega pregleda bivanjskih prostorov, da bi ocenili dejansko stanje," so zapisali.

Kot je izpostavil direktor oddelka za iskanje kadra v tujini pri družbi Workforce Boštjan Grobler, se zavedajo odgovornosti za nastali položaj.

Najemnino v celoti prejel lastnik, ne agencija

So pa v Workforce zatrdili, da je bila celotna mesečna najemnina filipinskih delavcev namenjena lastniku nepremičnine in pokritju stroškov bivanja ter da agencija iz tega naslova ni ustvarjala nobenega dobička.

"Agencija Workforce obžaluje, da razmere niso bile pravočasno zaznane, zato uvaja okrepljene nadzorne ukrepe ter vzpostavlja sistematičen pregled bivalnih pogojev, obenem pa bo delavcem nudila dodatno pomoč pri integraciji v naše okolje. Z okrepljeno komunikacijo z delavci bo zagotovila hitrejše prepoznavanje morebitnih težav in njihovo pravočasno reševanje," so napovedali.

Kot so še navedli, dodatno podrobno pregledujejo tudi stanje v vseh ostalih namestitvah, ki so jih organizirali za tuje delavce, in bodo po potrebi ustrezno ukrepali.

Posnetki pokazali slabo stanje nastanitve

V oddaji Tednik na TV Slovenija so v ponedeljek predstavili skupino 11 filipinskih delavcev, ki kot vozniki avtobusov preizkusno obdobje opravljajo pri podjetju Arriva, za njihovo integracijo in nastanitev pa skrbi kadrovska agencija Workforce. Kot je bilo razvidno iz posnetkov televizije, so bili nameščeni v vlažni, slabo ogrevani hiši na območju Kranja, v natrpanih sobah z eno kopalnico in brez zadostne količine tople vode.