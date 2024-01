Filipinski babyboom na Hrvaškem, kjer že živi 11 tisoč Filipincev

Trend zaposlovanja delavcev iz tujine se zaradi pomanjkanja delovne sile vse bolj uveljavlja tudi na Hrvaškem, kjer so plače lahko do trikrat višje. Med delavci z Daljnega vzhoda Filipinci veljajo za tretjo najštevilčnejšo skupino za Nepalci in Indijci, če izvzamemo delavce iz Bosne in Hercegovine, Srbije ter Makedonije, ki jih je največ.

Dvanajst filipinskih dojenčkov v dveh mesecih je pravi babyboom, poročajo hrvaški mediji. Ker so Filipinci večinoma katoličani, pa bi jim Štern, ki že dvajset let opravlja konzularno službo za Filipince, rad organiziral skupinski krst.

Množičen porast tujcev

"Nekako so se vsi uskladili," je za Jutarnji list dejal Štern, ki je vse filipinske pare in otroke spoznal tudi osebno, saj je bil to pogoj za pridobitev dokumentov. "Skupinski krst bi bil lepa gesta. Večina jih opravlja slabo plačana dela in nimajo denarja, da bi organizirali kaj takega. Za zdaj še preverjamo, ali je za to sploh zanimanje," je še dejal in dodal, da bi bila najprimernejša lokacija zagrebška cerkev sv. Blaža, kjer so vsako nedeljo svete maše v angleškem jeziku za tujce in turiste, ki jih spremlja tudi večina Filipincev iz Zagreba.

Štern se v zadnjem času v medijih vse pogosteje oglaša s problematiko tujih delavcev, saj jih je mnogo prišlo v zelo kratkem času, na kar država ni bila pripravljena, je še poudaril. Pred dvema letoma in pol je bilo na Hrvaškem 70 Filipincev, danes jih je enajst tisoč. "Nujno je intenzivno delo za njihovo integracijo. Slovenija na primer išče 400 medicinskih sester, ki bodo prišle delat v Slovenijo, na Filipinih pa se pripravljajo in učijo jezika. Enako bi morala storiti tudi Hrvaška," še meni konzul.

Hrvaška ima med evropskimi državami najslabše demografske kazalce. Leta 2022 se je na Hrvaškem rodilo najmanj otrok v zadnjih sto letih, skupaj 33.883 otrok, skoraj tri tisoč manj kot leta 2021.