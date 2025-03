Številčna slovenska vladno-gospodarska in zaposlitvena delegacija na obisk na Filipine

Prihodnji teden se ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon odpravlja v Manilo. Obisk je namenjen krepitvi političnih in gospodarskih odnosov med Slovenijo in Filipini ter vzpostavitvi sodelovanja na področju dela. Spremljala jo bo številčna delegacija, tako predstavniki slovenskih podjetij in znanstveno-raziskovalnih institucij kot predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije, Javne agencije SPIRIT Slovenija in zavoda za zaposlovanje. Slovenija na Filipinih odpira do zdaj edino veleposlaništvo v jugovzhodni Aziji oziroma v območju združenja ASEAN.

Ministrica Tanja Fajon se bo srečala s filipinskim zunanjim ministrom Enriquejem Manalom, sprejel pa jo bo tudi predsednik Ferdinand Romualdez Marcos ml. Skupaj z namestnico filipinskega zunanjega ministra Thereso P. Lazaro bo slovesno odprla prostore slovenskega veleposlaništva v Manili – edinega v jugovzhodni Aziji.

Pogovori o migracijah, varnosti, podnebju ...

Gre za prvi uradni obisk na ravni zunanjega ministra Slovenije v tej državi.Ob tej priložnosti bo ministrica Fajon v imenu Slovenije skupaj s filipinskim ministrom za delavce migrante Hansom Leom Cacdacom predvidoma podpisala Memorandum o soglasju med Slovenijo in Filipini o sodelovanju na področju mobilnosti delavcev.

S sogovorniki bo govorila tudi o sodelovanju v boju proti podnebnim spremembam, o energetski varnosti in sodelovanju v pomorstvu, športu, kulturi in znanosti, zlasti vesoljskih tehnologijah. Del pogovorov bo namenjen tudi razpravi o krepitvi vloge žensk in deklet v družbi. Državi delita poglede na pomen spoštovanja mednarodnega prava, vključno s spoštovanjem mednarodnega pomorskega prava, ter spoštovanja odločitev mednarodnih arbitraž. Na univerzi Far Eastern bo ministrica imela predavanje in pogovor s študenti univerze.

Predstavitev zaposlitvenih priložnosti v Sloveniji

Na zaposlovalnem dogodku bodo člani delegacije tujim iskalcem zaposlitve predstavili delovne in življenjske pogoje v Sloveniji ter jih seznanili z aktialnimi potrebami delodajalcev, ki se pri nas že dlje časa soočajo z velikim kadrovskim primanjkljajem. Ponudili jim bodo ustrezno pravno zaščito, saj želi Slovenija delavcem s Filipinov zagotoviti varno, pravično in dostojno zaposlovanje. Predstavniki Slovenije želijo okrepiti medvladno sodelovanje oziroma vzpostaviti "government-to-government" pristop k postopkom zaposlovanja v Sloveniji.

Organiziran je tudi obisk slovensko-filipinskega poslovnega foruma ter ogled skupnega podjetja obeh držav, ki od 2021 izdeluje elektronske komponente.

Podpis sporazuma o gospodarskem sodelovanju

Forum na slovenski strani organizirata Gospodarska zbornica Slovenije in Javna agencija SPIRIT Slovenija, skupaj s Filipinsko gospodarsko zbornico PCCI. Na poslovnem forumu bodo sodelovali predstavniki 23 slovenskih podjetij in dveh znanstveno-raziskovalnih institucij s področij proizvodnih dejavnosti, storitev mobilnosti, informacijsko-komunikacijskih tehnologij, svetovanja ter živilske industrije. Dogodek je namenjen predstavitvi poslovnih okolij Slovenije in Filipinov ter priložnostim za slovenska podjetja na filipinskem trgu.

Na dogodku bosta GZS in PCCI podpisali sporazum o sodelovanju, ki bo nadgradil že obstoječi sporazum in naj bi okrepil medsebojno izmenjavo informacij in dobrih praks.