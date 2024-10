Inšpektor za delo je od julija do oktobra letos v celjskem podjetju Emo Orodjarna na pobudo delavcev opravil pet inšpekcijskih pregledov. Ker postopki še niso zaključeni, svojih ugotovitev ne morejo posredovati, so za STA povedali na inšpektoratu. Zaposleni v orodjarni medtem opozarjajo, da družba že nekaj mesecev zamuja z izplačilom plač.

Predsednik Konfederacije slovenskih sindikatov Gvido Novak je pojasnil, da mu bo sindikalni zaupnik v petek vročil pristopne izjave zaposlenih za včlanitev v sindikalno konfederacijo, kar pomeni, da bo ta sindikat postal reprezentativen za podjetje.

Dosedanji direktor odstopil in šel na bolniški dopust

Prihodnji teden bodo po Novakovih napovedih opredelili svoje zahteve in jih predali vodstvu podjetja, ki naj bi bilo še vedno brez direktorja, saj je dosedanji direktor Marko Areh odstopil in je na bolniškem dopustu. Če se zadeve ne bodo uredile oziroma izboljšale, so delavci pripravljeni tudi stavkati, je zatrdil Novak.

Delavci ostali brez nadomestila za malico

Na vprašanje, ali je morda še kakšna skupina delavcev prejela avgustovsko plačo, je odgovoril, da še ne. Prva skupina 30 delavcev, čeprav jih je bilo sprva predvidenih 60, je plačo prejela prejšnji petek. Dela imajo medtem zaposleni za zdaj dovolj, pravi Novak.

Spomnil je, da so delavci ostali brez nadomestila za malico, podjetje pa brez čistilnega servisa, saj so izvajalci teh storitev zaradi neplačila storitev odpovedali sodelovanje s celjsko družbo.

Emo Orodjarna, ki zaposluje okoli 150 delavcev, je v lasti družbe Corda, katere lastnik je nekdanji gospodarski minister Stanko Stepišnik. Specializirana je za izdelavo orodij za preoblikovanje pločevine. Lani je ustvarila 9,4 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je skoraj dva milijona evrov manj kot leto prej. Lanska čista izguba je znašala 2,5 milijona evrov in je 264 tisoč evrov nižja kot leta 2022.