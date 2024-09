Gvido Novak je povedal, da so delavci ostali brez nadomestila za malico, podjetje pa brez čistilnega servisa, saj so izvajalci teh uslug Emo Orodjarni zaradi neplačila storitev odpovedali sodelovanje.

Delavci stavke ne izključuje

Delavci, ki so že bili člani sindikata, pa so ga zaradi pritiska vodstva orodjarne pred leti zapustili, se bodo po Novakovih besedah znova včlanili. Sindikat bo od pristojnih v podjetju zahteval pojasnila, če se zadeve ne bodo uredile oziroma izboljšale, pa so delavci pripravljeni tudi stavkati, je dejal Novak.

Po njegovih besedah je dozdajšnji direktor Emo Orodjarje Marko Areh odstopil in je na bolniškem dopustu, delavci pa trenutno sploh ne vedo, kdo je glavni odgovorni v podjetju. Zadevo so prijavili tudi na inšpektorat za delo, ki pa doslej ni izvedel nadzora, je dodal.

STA je vprašanja naslovila tudi na vodstvo orodjarne, na odgovore še čaka.

Podjetje lani poslovalo z izgubo

Emo Orodjarna, ki zaposluje okrog 150 delavcev, je v lasti družbe Corda, katere lastnik je nekdanji gospodarski minister Stanko Stepišnik. Specializirana je za izdelavo orodij za preoblikovanje pločevine. Lani je ustvarila 9,4 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je skoraj dva milijona evrov manj kot leto prej. Lanska čista izguba je znašala 2,5 milijona evrov in je 264 tisoč evrov nižja kot leta 2022.

Kot je zapisano v lanskem poslovnem poročilu, objavljenem na spletni strani Ajpesa, se je podjetje s 130-letno tradicijo lani spopadalo z nestabilnimi razmerami na področju terminov, načrtovanja zmogljivosti in prihodkov. Več projektov, ki bi jih morali izpeljati lani, so zamaknili na začetek letošnjega leta, kar je povzročilo padec prihodkov.

Spopadali so se tudi s podražitvijo energentov, trganjem dobaviteljskih verig ter nedobavljivostjo materiala in storitev. Poslovanje je orodjarni otežila tudi recesija v Nemčiji, prav tako so med težavami navedli vse močnejšo nelojalno azijsko konkurenco ter nezadostno prodajo električnih avtomobilov na evropskem in svetovnem trgu, ki je družbi povzročila izpad predvidenih naročil.

Neodvisni revizor je družbi za lansko poslovanje izrekel mnenje s pridržkom. V zalogah nedokončane proizvodnje namreč Emo Orodjarna v bilanci stanja izkazuje tudi zaloge nedokončanih storitev optimiranja v višini skoraj šest milijonov evrov na že dobavljenih orodjih, ki jih obvladuje kupec, družba pa opravlja storitve optimiranja po ločenem naročilu od prvotnega, ki je bilo vezano na proizvodnjo orodja.

Podjetje prav tako nima s kupci sklenjenih pogodb oz. posebej potrjenih in ovrednotenih naročil za naročene storitve optimiranja na že dobavljenih orodjih, ki se izvajajo do začetka proizvodnje pri končnem kupcu.

Ker kupci niso seznanjeni z višino stroškov na aktivnih projektih, za katere se izvajajo stroški optimiranja od leta 2020 do 2023, in ne potrjujejo njihove višine, pripadajočih še nezaračunanih prihodkov ni mogoče izkazati v računovodskih izkazih za leto 2023, saj ni mogoče zanesljivo oceniti njihove višine.

Skladno s tem bi se po oceni revizorja znižal čisti dobiček in kapital družbe za skoraj šest milijonov evrov, podjetje pa bi bilo kapitalsko neustrezno in dolgoročno plačilno nesposobno, kar bi lahko pomenilo uvedbo prisilne poravnave ali celo stečaja.