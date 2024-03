Po poročanju časnika Dnevnik je v zadnjih mesecih več zaposlenih na inšpektoratu za delo dalo odpoved, med njimi tudi vodja kadrovske službe. Na inšpektoratu za to delovno mesto niso objavili javnega razpisa, temveč so za opravljanje kadrovskih storitev najeli zunanjega izvajalca. Po navedbah Dnevnika gre za nekdanjo zaposleno na inšpektoratu za delo, ki je zdaj redno zaposlena v drugem javnem organu, delo za inšpektorat pa opravlja prek statusa popoldanskega samostojnega podjetnika.

Kot je ob robu seje DZ povedal Mesec, so to pred kratkim zaznali tudi sami. "To je popolnoma nedopustno, saj mora biti inšpektorat za delo zgled vsem ostalim institucijam," je dejal. Poudaril je, da so inšpektoratu že podali navodila in usmeritve ter ga opozorili, da so take prakse nedopustne.

Na novinarsko vprašanje, kako je do takšnega ravnanja sploh lahko prišlo, je odgovoril, da je inšpektorat neodvisen organ v sestavi ministrstva. "Zdaj, ko smo to prakso zaznali, se bomo tudi odzvali," je dodal.

Inšpektorat za delo vodi Katja Čoh Kragolnik. Petletni mandat glavne inšpektorice je nastopila decembra lani, potem ko je odstopil dotedanji vršilec dolžnosti Luka Lukić. Minister Mesec je po imenovanju Čoh Kragolnik dejal, da je treba zagotoviti, da bo inšpektorat izvrševal svoj osnovni namen, ki je zagotavljanje spoštovanja pravic zaposlenih. "Pri svojem delu mora biti inšpektorat kar se da učinkovit," je poudaril.