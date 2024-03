Novi pretresi v Levici: zapušča jo 23 članov

Levico zapušča 23 članov, neuradno poroča portal N1, kjer so pridobili dokument, ki razkriva, kdo so odhajajoči člani in in zakaj zapuščajo stranko.

Potem ko je konec februarja svet stranke Levice zapustilo pet članov iz tako imenovanega Kordiševega levega krila, zdaj Levico po poročanju N1 kolektivno zapušča še 23 članov. Neuradno je omenjeni medij pridobil dokument, ki razkriva, da odhajajo tako člani levega krila stranke kot drugi.

Izjavo o kolektivnem odstopu je poleg februarja odstopljenih članov sveta stranke Nejca Kralja, Arneta Jakoba Zakrajška, Andreja Pelicona, Anžeta Dolinarja in Saša Furlana podpisalo še 18 drugih. Med podpisniki pa ni Mihe Kordiša, ki velja za neformalnega vodjo levega krila stranke. Pretresi v Levici so se začeli prav potem, ko so iz poslanske skupine sporočili, da Kordiš ne bo več član parlamentarnih delovnih teles, saj da je njegovo delovanje znotraj poslanske skupine razdiralno.

Svojih imen ne nameravajo več zapravljati za "bankrotiran politični projekt"

Odhajajoči člani vodstvu stranke očitajo, da je po vstopu v vlado pozabilo na svoje korenine in da se je stranka uklonila "interesom kapitala".

Med drugim v dokumentu zapišejo, da je stranka, odkar je v vladi Roberta Goloba, sprejela več protisocialističnih, protisocialnih in protidelavskih političnih odločitev, ki so ji “povsem uničile hrbtenico” in sesule sen o tem, da je “znotraj liberalne malomeščanske strankokracije možno narediti karkoli dobrega”. Odločili so se, da svojih imen, časa in življenja ne nameravajo več zapravljati za, kot zapišejo, bankrotiran politični projekt.