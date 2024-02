Mesec: Tisti, ki so stranko uničevali, odhajajo

Levica, ki jo po lanskem kongresu in nedavnem predlogu za razrešitev poslanca Mihe Kordiša z mest v delovnih telesih DZ pretresajo napetosti, končuje svojo notranjo krizo, ocenjuje nekdanji koordinator Luka Mesec. "Tisti, ki so stranko notranje razdvajali, uničevali, bučno odhajajo," je poudaril. Prepričan je, da je Levica na poti h konsolidaciji.

"Ni skrivnost, da smo v zadnjem letu v Levici imeli precej naporne notranje boje, predvsem od kongresa dalje," je po seji vlade danes spomnil minister za delo in nekdanji vodja stranke Mesec.

Napetosti v stranki se po zamenjavi vodstva niso umirile

Odnosi v stranki so se namreč zaostrili predvsem pred lanskim volilnim kongresom stranke, ko je t. i. levo krilo stranke s poslancem Kordišem na čelu opozarjalo, da se stranka pod vodstvom tedanjega koordinatorja Mesca premika preveč proti sredini. Na kongresu so predstavniki te struje dobili precejšnjo podporo pri imenovanju na funkcije v stranki, Mesec pa je dogajanje videl kot nezaupnico in se posledično odločil, da ne bo več kandidiral za koordinatorja stranke. Vodenje stranke je zatem prevzela ministrica za kulturo Asta Vrečko.

Kot kaže, pa se napetosti v stranki tudi po menjavi vodstva niso povsem umirile. V začetku meseca je tako sledil predlog poslanske skupine mandatno-volilni komisiji DZ za razrešitev poslanca Kordiša z vseh mest v delovnih telesih DZ, katerih član je bil. Kot so pojasnili, so to storili zaradi "zlorabe položaja, zavajanj, pritiskov, groženj in izsiljevanja v poslanski skupini". Po navedbah poslanske skupine je namreč Kordiš s pritiski na druge poslance in organe stranke poskušal izsiliti zaposlitev neizbrane kandidatke.

Sledili so več razprav na organih stranke in ostre besede proti vodstvu, med drugim o divjem kadrovanju ter protisocialistični, protisocialni in protidelavski politiki. Iz sveta stranke je izstopilo tudi nekaj članov iz Kordiševega kroga.

Mesec: Notranji boji so v marsikateri točki prešli meje dobrega okusa

Mesec je danes ocenil, da so notranji boji stranke v "marsikateri točki prešli meje dobrega okusa", zato so se jih v vodstvu odločili ustaviti. "Tisti, ki so stranko eno leto notranje razdvajali, uničevali, tudi s takimi nastopi, kot zdaj prihajajo v javnost, bučno odhajajo, ampak poudarek je na tem, da odhajajo," je izpostavil. Prepričan je, da bo to stranki koristilo, saj ji bo omogočilo mirnejše pogovore.

Na zadnjem sestanku so se po njegovih besedah že razumno pogovorili in se strinjali o izhodiščih pokojninske reforme, pripravljajo se tudi na evropske volitve. Zatrdil je še, da gre pri nezadovoljstvu v stranki za manjšo skupino, ki pa da je stranko močno razdvajala navznoter. "V Levici se stanje krize končuje, stranka se konsolidira in pripravlja na naslednje izzive," je optimističen Mesec. Glede delovanja poslanske skupine pa je dejal, da je za zdaj jasno, da so "štirje poslanci trdni, glede Mihe pa ta trenutek ne znam več povedati".

Mesec je danes ocenil še, da je tudi koalicija v zadnjih mesecih, predvsem v luči afere sodna stavba, ki je sledila nakupu stavbe za potrebe sodišč na Litijski cesti v Ljubljani v višini 7,7 milijona evrov, šla čez težko obdobje. "Žal nam je, da smo se znašli v takem položaju, a ga že več mesecev v koaliciji popravljamo in imamo vse pogoje, da bomo zelo kmalu lahko pokazali precej drugačen obraz vladne politike," je ocenil. Po njegovih besedah so vsi načrti za leto 2024 v zaključnih fazah, koalicijska usklajevanja tečejo gladko, zato si Mesec z marcem obeta drugačen začetek.