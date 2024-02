Na Brdu pri Kranju o pomenu razvoja umetne inteligence za dobrobit vseh #video

Hiter napredek umetne inteligence v zadnjem času odpira številna vprašanja, ključen pa bo razvoj umetne inteligence, ki bo delovala v dobrobit vseh ljudi, so izpostavili sodelujoči na forumu o etiki v umetni inteligenci na Brdu pri Kranju. Države se pri naslavljanju izzivov spopadajo s podobnimi težavami, v pomoč pa so jim priporočila Unesca.

Na tokratnem forumu sodeluje več kot 600 predstavnikov vlad, mednarodnih organizacij, državnih ustanov, akademske in raziskovalne sfere, nevladnih organizacij in podjetij iz 67 držav. Veliko število udeležencev po prepričanju ministrice za digitalno preobrazbo Emilije Stojmenove Duh kaže na to, da gre pri etiki umetne inteligence za izjemno pomembno tematiko.

Vzpon orodij generativne umetne inteligence je dal povsem nov zagon tej tehnologiji, odprla so se nova vprašanja, na katera pa še nimamo vseh odgovorov, je poudarila ministrica. Zato so takšni dogodki pomembni, da se lahko na mednarodni ravni poskuša priti do odgovorov.

Kot izhaja iz današnjih panelnih razprav, se vse države spopadajo s težavami, kot so pomanjkanje kadra in strah pred negativnimi spremembami, ki jih prinaša nova tehnologija, je pojasnila Stojmenova Duh. Precej pozornosti bo po njenem mnenju treba nameniti tudi vključujoči umetni inteligenci.

V dopoldanskem nagovoru udeležencev je ministrica še izrazila prepričanje, da imajo zbrani na forumu motivacijo, moč, znanje in odgovornost, da razvijejo umetno inteligenco, ki bo delala v korist ljudi.

Minister Mesec izpostavil hitrost sprememb

Podpredsednik vlade in minister za delo Luka Mesec je ob uradnem odprtju foruma izpostavil hitrost sprememb. "Ko smo na Zahodu začeli napeljevati naša telefonska omrežja, je to trajalo desetletja, ko smo dobili internet, so ga vse hiše dobile v sedmih letih, pri umetni inteligenci pa smo praktično čez noč vsi dobili dostop do nje," je dejal Mesec. Zato je po njegovem mnenju toliko bolj pomembno, kako bo človeštvu to tehnologijo uspelo uporabiti.

V novem kontekstu podnebnih sprememb in digitalne revolucije je postalo mednarodno sodelovanje toliko pomembnejše, je izpostavila generalna direktorica Unesca Audrey Azoulay. "Vprašanje za vse nas je, ali bomo aktivni udeleženci ali samo opazovalci te revolucije," je dejala.

"Umetno inteligenco razviti v smeri, da bo uporabna za vse"

Pomočnica generalnega direktorja za družbene in humanistične vede pri Organizaciji Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (Unesco) Gabriela Ramos se je strinjala, da je treba umetno inteligenco razviti v smeri, da bo uporabna za vse. Svojo vlogo pri tem igra tudi Unesco, ki je leta 2021 sprejel priporočila o etiki umetne inteligence. Ta velja za prvi mednarodnopravni instrument na tem področju, ki bo globalni okvir za vključujočo in odgovorno uporabo umetne inteligence v družbah po svetu.

Kmalu za tem so razvili metodologijo za ocenjevanje pripravljenosti (RAM), ki državam pomaga pri ocenjevanju svojih pravnih reform in politik, ki naslavljajo umetno inteligenco.

V okviru današnjega foruma pa so v sodelovanju z Inštitutom Alana Turinga in Mednarodno telekomunikacijsko zvezo (ITU) odprli tudi globalni observatorij za etiko umetne inteligence, ki bo služil kot središče znanja o etiki in upravljanju umetne inteligence. Razpolagal bo s poročili o metodologiji ocenjevanja pripravljenosti, analizami najboljših praks na področju upravljanja umetne inteligence iz različnih držav ter različnimi mrežami, platformami in partnerstvi, v katerih sodeluje Unesco.

Orodje RAM trenutno uporablja okoli 50 držav. Predstavniki nekaterih od teh držav, med drugim Čila, Senegala, Vietnama, Omana, Grčije in Estonije, so na panelni razpravi na ministrski ravni predstavili svoje izkušnje glede uporabe RAM in pristopa do upravljanja z umetno inteligenco. Strinjali so se, da gre za uporabno in premišljeno orodje, ki pomaga pri naslavljanju izzivov umetne inteligence.

"Dejstvo je, da smo se že pred pojavom orodij, kot je ChatGPT, zavedali potenciala, ki ga ima ta tehnologija. Nismo pa se zavedali, da se bo ta tehnologija razvijala s tako veliko hitrostjo," je med izzivi umetne inteligence izpostavila Ramosova. Največje vprašanje, ki se pri tem pojavlja, je po njenem prepričanju torej prilagodljivost.

Forum se bo nadaljeval tudi v torek, ko bo beseda med drugim tekla o najboljših praksah in gradnikih za učinkovito upravljanje umetne inteligence ter o vključevanju etične umetne inteligence v podjetja.

Dvodnevni forum je ministrstvo za digitalno preobrazbo organiziralo v sodelovanju z Unescom. Gre sicer za drugi globalni forum o etiki v umetni inteligenci, prvi je potekal leta 2022 v Pragi.