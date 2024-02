Golob: Takšnega dviga pokojnin nismo imeli od leta 1992

Premier Robert Golob je ob sklepu sveta pokojninskega zavoda, da se pokojnine februarja redno uskladijo za 8,8 odstotka, dejal, da je to zgodovinski dvig. Tak dvig so po njegovem omogočili tudi ukrepi vlade za pomoč gospodarstvu v boju proti energetski draginji. Plače so namreč rasle hitreje od pričakovanj, kar je za sabo potegnilo rast pokojnin.

Kot je pojasnil v današnji izjavi za medije, gre za najvišjo posamezno uskladitev pokojnin od junija 1992. Na letni ravni pa je najvišja po letu 2001, so zapisali na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Redna februarska uskladitev znaša 8,8 odstotka

Svet pokojninskega zavoda je danes sklenil, da redna februarska uskladitev glede na rast plač in povprečno letno inflacijo lani od 1. januarja znaša 8,8 odstotka. Ker pa je bila delna redna uskladitev v višini 8,2 odstotka izvedena že januarja, bo konec tega meseca izplačana le razlika v višini 0,6 odstotne točke.

Predsednik vlade Golob je v izjavi spomnil na izračun Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz), da bo treba za uskladitev na letni ravni nameniti 603 milijone evrov. "Sredstva v proračunu so že na razpolago," je zagotovil.

Mesec: Prejemniku pokojnine v višini tisoč evrov pripada 88 evrov več

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec je dodal, da vlada namenja posebno skrb upokojencem. Uskladitev v višini 8,8 odstotka po njegovem pomeni, da prejemniku pokojnine v višini tisoč evrov pripada 88 evrov več. Zagotovljena pokojnina, ki je najnižji znesek za upokojence s polno delovno dobo, pa po novem znaša 748,27 evra, je povedal.

Poleg tega je spomnil, da so že od 1. januarja v uporabi novosti na pokojninskem področju, ki pomenijo ugodnejši položaj za delovne invalide in vdove oz. vdovce. Vdove in vdovci, ki imajo poleg pravice do vdovske pokojnine tudi pravico do svoje starostne, predčasne ali invalidske pokojnine, imajo v skladu s pokojninsko novelo iz decembra lani pravico do zagotovljene vdovske pokojnine. Ta znaša največ toliko kot zagotovljena pokojnina.

Upokojenci so decembra prvič v zgodovini prejeli zimski letni dodatek

Prav tako so novosti pri izračunu pokojninske osnove za delovne invalide, ki ostanejo vključeni v zavarovanje za krajši delovni čas, ker iz zdravstvenih razlogov niso sposobni opravljati dela s polnim delovnim časom, in za ta čas prejemajo invalidsko nadomestilo. Pred uveljavitvijo novosti se je zavarovancem pri upokojitvi upoštevala v pokojninsko osnovo plača oz. zavarovalne osnove za krajši delovni čas in nadomestilo, ki je že bilo odmerjeno od pokojninske osnove, zato so bili takšni zavarovanci na slabšem.

Zdaj pa se jim pokojnina namesto od dejanskega prejemka, torej plače za polovični delovni čas in nadomestila, odmerja od plače, ki bi jo prejemali, če bi delali za poln delovni čas. To posledično pomeni višjo osnovo za odmero pokojnine.

Minister pa je opomnil tudi, da so upokojenci decembra prvič v zgodovini prejeli zimski letni dodatek. Znašal je 40 odstotkov letnega dodatka, ki je bil izplačan junija lani in se je gibal v razponu od 145 do 455 evrov. Tisti z višjo pokojnino so prejeli nižji dodatek, tisti z manjšo pokojnino pa višjega.