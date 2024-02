Dobra novica: Višja urna postavka za študente in dijake

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes je začela veljati nova višina minimalne bruto postavke za študentsko delo. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je namreč v petkovem uradnem listu objavilo nov znesek najnižje bruto urne postavke za začasno in občasno delo dijakov in študentov v višini 7,21 evra.