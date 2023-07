Mesta za študentsko delovno brigado zapolnjena v nekaj dneh

Na Muti danes pričakujejo študente na 24. študentski delovni brigadi. Do 20. julija se bo 50 študentov lotilo različnih opravil po občini, med drugim bodo barvali in urejali avtobusna postajališča ter markirali planinske poti. Predvidoma bodo pomagali tudi pri odpravljanju posledic četrtkovega neurja, je za STA povedala županja Angelca Mrak.

Študentsko delovno brigado organizira Študentska organizacija Univerze v Mariboru (ŠOUM). Vsa prosta mesta za sodelovanje v brigadi so bila zapolnjena v nekaj dneh, kar pomeni, da želja po prostovoljstvu med mladimi še kako živi, so sporočili iz ŠOUM.

Namen študentske delovne brigade je pomagati krajanom demografsko ogroženih območij, spodbujati prostovoljstvo med študenti, pomemben vidik je tudi druženje med študenti. Ena skupina študentov je na Muto prišla že nekaj dni prej, da je pripravila kamp in vse potrebno za prihod študentov brigadirjev.

"Veseli in ponosni smo, da lahko nadaljujemo delo svojih predhodnikov, ki so študentske prostovoljne akcije začeli že leta 1999, ko so se odpravili na pomoč pri odpravljanju posledic potresa v Bovcu. Tokrat se odpravljamo v občino Muta, kjer bomo pomagali pri različnih opravilih in pokazali, kako znamo študentje poprijeti za delo in pustiti pečat študentske delovne brigade, kjerkoli se ta ustavi," je povedal vodja študentske delovne brigade Uroš Vozlič.

Načrt je, da se tokrat študenti lotijo odstranjevanja zapuščene lope, urejanja šolske poti, imenovane Flisova, urejanja obrežja reke Bistrice in urejanje ograj ob Glasbenem domu. Prav tako je v načrtu barvanje in urejanje avtobusnih postajališč, obnova lesenih klopi ter čiščenje amfiteatra. V sodelovanju s Planinsko zvezo Slovenije pa bodo opravili tudi markiranje in urejanje planinskih poti v občini.

"Upam, da jih bomo vključili tudi v pomoč pri odpravi posledic neurja," je po četrtkovi ujmi na območju občine povedala županja. Podobno kot drugje je tudi v občini Muta pihal močan veter, ki je podiral drevesa in odkrival strehe.