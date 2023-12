Napaka inšpektorata za delo: "Štempljati" se morajo v treh podjetjih, ne v 25

Potem ko so mediji pred dnevi povzeli informacijo Inšpektorata za delo, da mora na podlagi pravnomočnih odločb, izrečenih na podlagi novele zakona o evidentiranju delovnega časa, elektronsko evidenco voditi 25 kršiteljev, na inšpektoratu zdaj pojasnjujejo, da to velja le za tri. Za napačne informacije krivijo informacijski sistem.

Na inšpektoratu so v današnjem sporočilu za javnost priznali, da so medijem v začetku decembra posredovali napačne podatke glede poslovnih subjektov, ki naj bi bili zaradi prekrškov skladno z zadnjo novelo zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti obvezani voditi elektronske evidence delovnega časa.

Elektronske evidence so dolžni voditi trije in ne 25 poslovnih subjektov, so pojasnili. "Še vedno pa drži, da so medijsko izpostavljeni subjekti storili objavljene prekrške delovne zakonodaje, ki so tudi že pravnomočni. Omenjeni torej samo niso dolžni voditi elektronskih evidenc delovnega časa," so dodali.

Razlog za napako v informacijskem sistemu

Da so podatki, ki so jih posredovali v javnost, napačni, so odkrili na podlagi interne revizije. Razlog za napako je bil v informacijskem sistemu, so navedli in dodali, da nepravilnosti skupaj s strokovnjaki na področju informacijske tehnologije prioritetno odpravljajo. "Čeprav smo na inšpektoratu že v maju posodobili informacijski sistem, smo šele pozneje ugotovili, da je sistem podal napačne podatke," so še pojasnili razloge za zaplet.

O kršiteljih, kaznovanih z elektronskim vodenjem evidenc, je v začetku decembra prvi pisal portal N1, v javnosti pa je posebej odmevala kršitev v Mestnem gledališču ljubljanskem (MGL), kjer naj bi inšpektorji naleteli na odstopanja pri zagotavljanju počitka med dvema zaporednima delovnima dnevoma, kot ga zapoveduje zakon o delovnih razmerjih. Kaznovani naj bi bili, ker počitek med enim in drugim delovnim dnem v dveh primerih ni trajal 12 ur, temveč 11 ur in 45 minut.

Med 25 kršitelji naj bi prevladovali samostojni podjetniki, na seznamu pa so tudi podjetja Adria Mobil, Sončni Kanin, ki upravlja smučišče Kanin, MGL, Zdravstveni dom Grosuplje in Dijaški dom Nova Gorica.

Zaradi napake so se podjetjem opravičili

Kateri trije kršitelji morajo voditi elektronske evidence, na inšpektoratu danes niso navedli, so pa omenili, da se je v. d. glavne inšpektorice za delo Katja Čoh Kragolnik javno izpostavljenim subjektom, ki jim tega v resnici ne bo treba storiti, že opravičila.

Novela zakona o evidencah delovnega časa je v veljavi od 20. maja, v uporabi pa od 20. novembra. Ena največjih sprememb, ki jih prinaša, se nanaša prav na elektronsko vodenje evidenc za delodajalce, ki jim je pravnomočno izrečena globa zaradi kršenja določb, povezanih z delovnim časom in evidencami, in sicer za dve leti.

Tik pred začetkom uporabe novele je v gospodarstvu in delu politike završalo, češ da so rešitve neživljenjske in da le dodatno obremenjujejo gospodarstvo.

Ministrstvo za delo je zato odprlo poseben elektronski naslov evidence.mddsz@gov.si, na katerega lahko vsi, ki naletijo na kakršnekoli težave pri izvajanju zakona, sporočajo komentarje, opažanja, predloge. Ministrstvo bo vse pobude pregledalo, če bo treba, pa zakon po treh mesecih odprlo in popravilo, je napovedal resorni minister Luka Mesec. Inšpektorat za delo naj bi imel v tem času na terenu le svetovalno vlogo.