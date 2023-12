Družba Sončni Kanin ostaja, direktorica pa odhaja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Občinski svetniki Občine Bovec so na četrtkovi izredni seji o usodi smučišča Kanin sklenili ohraniti javno podjetje Sončni Kanin, ki skrbi za osnovno vzdrževanje smučišča, izglasovali pa so razrešitev direktorice tega podjetja Manuele Božič Badalič. Poleg tega so sklenili, da bodo s preoblikovanjem odloka ukinili nadzorni svet Sončnega Kanina.

Direktorica Sončnega Kanina je morala za občinski svet do 8. decembra pripraviti natančno poslovno in tehnično dokumentacijo o stanju in sredstvih podjetja, ki je v stoodstotni lasti Občine Bovec.

Podatke so podrobno obravnavali na izredni seji, ki so jo namenili izključno pregledu stanja družbe in smučišča ter ukrepom, ki naj bi sledili zaradi dejstva, da je krožna kabinska žičnica ostala brez obratovalnega dovoljenja.

Glasovali o ohranitvi podjetja

Po daljši debati so svetniki oblikovali tri sklepe, o katerih so glasovali. Večina je potrdila, da morajo javno podjetje Sončni Kanin ohraniti pri življenju. Ker je podjetje ostalo brez prihodkov, ima trenutno le stroške, ki jih bo morala pokriti Občina Bovec. Da morajo Sončni Kanin obdržati, se je strinjal tudi bovški župan Valter Mlekuž. Kot je pojasnil, zagotovitev sredstev ne bo težava, saj je ocenjenih 300 tisoč evrov letno občina tudi doslej namenjala za smučišče.

Glede vzdrževanja smučišča med nedelovanjem krožne kabinske žičnice je vodja smučišča Urban Meglič povedal, da bo podjetje moralo ohraniti deset zaposlenih – osem na področju žičničarstva in dva v upravi. V zadnjih dneh so poskrbeli za odstranitev snega, ki ga je na Kaninu trenutno okoli en meter, sicer pa želijo vzpostaviti sistem dežurstva, v okviru katerega bodo vsak dan zagnali naprave ter predvsem odstranjevali odvečen sneg, da ne bo prišlo do uničevanja infrastrukture.

Ukinili so nadzorni svet

Z drugim sklepom so svetniki potrdili ukinitev nadzornega sveta. Zadnji nadzorniki so po letošnjih zapletih na smučišču podali odstopno izjavo, zato je Sončni Kanin trenutno brez nadzornega sveta. Svetniki so se strinjali, da preoblikujejo občinski odlok, tako da bodo funkcijo nadzornega sveta prevzeli sami in informacije o smučišču lahko prejemali neposredno.

Odslovili še direktorico

Čeprav točka o razrešitvi direktorice Sončnega Kanina Božič Badalič ni bila uvrščena na dnevni red seje, so svetniki izrazili nezadovoljstvo nad njenim delom, zato so ob koncu glasovali tudi o njeni razrešitvi in jo z večino potrdili. Sledil bo razpis za novega direktorja.

Božič Badaličeva je sicer dejala, da obtožb ne sprejema in se ne počuti krivo, njena razrešitev pa da Kanina ne bo rešila. "Pri 50 let stari napravi, ki je zaradi dotrajanosti prenehala obratovati, je iskanje krivca pri direktorju neprimerno. Obratovali smo do zadnjega dne, razlog, da je žičnica v takem stanju, kot je, pa je zgodovina zadnjih 50 let," je dejala.

Kaj bo z obnovo smučišča?

Medtem ostaja odprto vprašanje obnove smučišča. Občina še vedno računa na pomoč države – po zadnjih informacijah bi bilo trenutno to najbolj mogoče s sprejetjem pravilnika, ki bi državi omogočal (so)financiranje naložb (tudi novogradenj) v gorske centre. Kot je ob robu seje dejal bovški občinski svetnik in poslanec v DZ Danijel Krivec, si infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek prizadeva, da bi bil pravilnik sprejet, po njegovih informacijah je tudi že pripravljen in trenutno v usklajevanju na ministrstvu za finance.