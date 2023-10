Bratuškova: Za obstanek Kanina je potreben ta predpogoj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot je Bratuškova dejala ob robu podpisa pogodbe za začetek prenove železniške postaje v Novi Gorici, morajo najprej strokovnjaki narediti tehnični pregled. Žičnica na Kanin je trenutno zaprta, ker ne izpolnjuje vseh pogojev, da bi lahko obratovala.

"To je prvi nujen korak, da bo Kanin sploh obstal ... Druga stvar pa je vprašanje, ali si država sploh lahko privošči zakon samo za eno od teh naprav, se pravi samo za Kanin," je dejala.

Kot je pojasnila, zakon o žičnicah dopušča možnost sofinanciranja ne le vzdrževanja, kar že izvajajo vrsto let, ampak tudi gradnje, vendar to pomeni, "da ni to samo za eno žičniško napravo, ampak pravzaprav za naprave po vsej Sloveniji".

V naslednjih dneh in tednih, tako trdi Bratuškova, jih čaka nekaj odločitev, povezanih s Kaninom, vendar mora "najprej družba, ki upravlja s tem, zagotoviti, da bo žičnica sploh lahko obratovala".

Nujno veljavno obratovalno dovoljenje

Krovni zakon, ki ureja področje žičniških naprav, omogoča, da lahko država oziroma občine sofinancirajo obratovanje, vzdrževanje in gradnjo teh naprav, a morajo imeti veljavno obratovalno dovoljenje. Če Kanin torej ne bo imel tega dovoljenja, se bo težko potegoval za sofinanciranje.

"V državi je treba poiskati prioritete in pogledati, na kakšen način se ta denar lahko zagotovi, in prav to zdaj delamo," je še dodala Bratuškova.

Žičnica na Kanin torej ostaja v mirovanju, saj je Zavod za gradbeništvo, kot so pred dnevi poročali mediji, izdal mnenje, da ne ustreza pogojem za obratovanje. Po nekaterih navedbah naj bi tehnični pregled prekinil, saj za nadaljevanje potrebuje več dokumentov proizvajalca. Foto: STA

Občina Bovec kot lastnica si sicer prizadeva za zamenjavo žičnice z novo. Ob tem je računala na poseben zakon za prenovo te žičnice, potem ko Kanin na lanskem javnem razpisu za vlaganja v trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma, katerega del so bile tudi naložbe v nove žičniške naprave, denarja zaradi neustrezne prijave ni prejel.